MOP suspenderá obras viales por Semana Santa para facilitar el tránsito en todo el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La medida regirá del jueves 2 al lunes 6 de abril de 2026 e incluye tramos de la Panamericana y principales vías de la ciudad de Panamá.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que suspenderá de forma temporal los trabajos en diversos proyectos de rehabilitación vial a nivel nacional, con motivo de la conmemoración de la Semana Santa y el aumento del flujo vehicular en las principales carreteras del país.

La entidad detalló que la medida estará vigente desde las 12:01 a.m. del jueves 2 de abril hasta las 12:01 a.m. del lunes 6 de abril de 2026, periodo en el que se restringirán las labores que impliquen ocupación de carriles, con el objetivo de mantener las vías despejadas y reforzar la seguridad vial.

Asfaltado de una de las vías en Panamá. Cortesía MOP

Entre las zonas comprendidas en la suspensión se encuentra la carretera Panamericana, específicamente desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, así como el tramo que va desde la intersección con el Corredor Sur hasta Las Garzas de Pacora.

También se incluyen importantes arterias de la ciudad de Panamá, como la vía Transístmica, avenida Balboa, avenida José Agustín Arango, avenida José María Torrijos, avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) y avenida Israel.

El MOP precisó que durante estos días no se ejecutarán trabajos de construcción que requieran el cierre parcial o total de carriles en los tramos señalados.

Asfaltado vial. Cortesía MOP

No obstante, la institución indicó que se mantendrán labores de supervisión para garantizar que todos los proyectos conserven la señalización adecuada y cumplan con las condiciones de seguridad establecidas, a fin de proteger tanto a conductores como a peatones.

La entidad reiteró su llamado a la ciudadanía a conducir con precaución durante estas fechas y agradeció la comprensión ante la suspensión temporal de los trabajos, como parte de las acciones para mejorar la movilidad y reducir riesgos en las vías del país.

Por su parte, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, informó que la suspensión de obras responde a la necesidad de garantizar un desplazamiento seguro y ordenado durante la Semana Santa.

📢 COMUNICADO

Planifica tus recorridos, respeta las normas y conduce con precaución.#ConPasoFirme🇵🇦 pic.twitter.com/DpC5YefX86 — Autoridad del Tránsito (@ATTTPanama) March 30, 2026

La entidad indicó que la medida aplicará en los mismos tramos de la carretera Panamericana —desde La Espiga de La Chorrera hasta Paso Canoas, y desde el Corredor Sur hasta Las Garzas de Pacora— así como en las principales avenidas del área metropolitana, incluyendo la Transístmica, Balboa, José Agustín Arango, José María Torrijos, Ricardo J. Alfaro y vía Israel.