Moradores de Balboa y La Boca denuncian ‘tortura sonora’ por obras del cuarto puente

Los residentes de comunidades cercanas al Cerro Sosa, como Balboa y La Boca, en el corregimiento de Ancón —donde se ejecutan los trabajos de construcción del proyecto del cuarto puente sobre el Canal de Panamá— protestaron este miércoles 17 de septiembre debido al exceso de ruido generado por las excavaciones con maquinaria pesada.

La protesta se realizó frente a la iglesia bautista de La Boca, donde los moradores manifestaron su rechazo a los trabajos nocturnos, señalando que estos violan el Acuerdo Municipal 32 del 28 de enero de 2014, que regula el ruido en las construcciones y afecta directamente su calidad de vida.

Aida Torres, vocera de la Asociación de Residentes de Balboa, denunció que las comunidades están siendo atropelladas y que se están vulnerando sus derechos, incluyendo la falta de un estudio de impacto ambiental que tomara en cuenta la opinión de los vecinos del Cerro Sosa.

Torres explicó que el proyecto del cuarto puente sobre el Canal de Panamá cambió su trazado original: en un inicio iba a pasar por el Puerto de Balboa, pero ahora cruzará por el Cerro Sosa, lo que lo acerca más a las comunidades y las expone a mayores afectaciones.

“Se ha hecho la consulta a diversas instituciones como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas —encargado de la obra—, la Defensoría del Pueblo y la Dirección Regional de Salud del Área Metropolitana, porque somos afectados todos los días por los martillazos que producen los equipos pesados durante toda la jornada en el cerro”, denunció Torres.

@juancanavarro ¿El EIA del cuarto puente consideró martillazos hidráulicos en Cerro Sosa, después de las 7:00p.m. volando acuerdo municipal? Ayude a cumplir la ley. La comunidad está afectada. Son las 11:00 de la noche y los ruidos continúan. — Aida Torres (@aidatorresANCON) September 6, 2025

Los residentes han descrito el ruido como “insoportable” y una verdadera “tortura sonora”, ya que continúa incluso después de las 7:00 p.m. Según Torres, tras las consultas a las instituciones mencionadas, la respuesta ha sido el silencio y la indiferencia, dejando a la comunidad sin soluciones ni información.

En una reunión con los moradores, el pasado 30 de agosto, representantes del MOP y del Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) explicaron las medidas adoptadas para que la construcción de este megaproyecto no afecte la convivencia de los residentes en las áreas adyacentes al cerro Sosa.

El director del Proyecto del Cuarto Puente, Manuel Alvarado, aclaró que se respetan los límites de ruido establecidos por la Alcaldía de Panamá durante el horario nocturno, a pesar de que el contratista cuenta con un permiso de 24 horas para laborar en el área.

Alvarado explicó que las actividades más ruidosas, como la perforación de pilotes, solo se realizarán de día debido a la cercanía con La Boca y Tabernilla. En horas nocturnas únicamente se permitirán trabajos de menor impacto sonoro, como vaciados de concreto y picado de piedra.

Actualmente, los métodos mecánicos que se utilizan en cerro Sosa son pala martillo y fragmentación de roca con pistones hidráulicos y martillos de roto-percusión, detalló el representante de Obras Públicas.

El director del Proyecto también indicó que, en caso de que se usaran detonaciones para la perforación con voladura, porque la roca ya está demasiado dura para excavarla con métodos mecánicos, estas se realizarán de día, nunca de noche. Durante la noche solo se moverá el material.

Las autoridades recalcaron que estas medidas buscan proteger el descanso de los residentes sin frenar el avance del proyecto.