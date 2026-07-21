Moradores de Condado del Rey piden un desarrollo urbano con mayor planificación y sostenibilidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Residentes de Condado del Rey, Linda Vista y áreas aledañas expresaron su preocupación por el proyecto urbanístico Desarrollo Norte y solicitaron al Miviot garantizar una planificación responsable que no agrave los problemas de tráfico, abastecimiento de agua, infraestructura y servicios públicos que ya enfrenta el sector.

Los residentes de Condado del Rey y áreas aledañas mantienen su preocupación por el desarrollo de un proyecto urbanístico de 285 hectáreas, que, según advierten, podría afectar la calidad de vida de miles de personas debido a su impacto en la movilidad, el saneamiento y la infraestructura de la zona.

La inquietud se intensificó luego de que, el pasado 16 de julio, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) realizara una consulta ciudadana con residentes de Condado del Rey para presentar y recibir observaciones sobre el proyecto Desarrollo Norte, el cual colindará con las comunidades de Barrio Alto, Horizonte y Cuatro Horizontes, ubicadas en el corregimiento de Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito.

En la convocatoria, que reunió a residentes de comunidades como Vizcaya, Condado del Rey, Altos de Panamá, Barrio Alto, Horizonte y Alta Vista, entre otras, los vecinos expresaron inquietudes relacionadas con el aumento del tráfico vehicular, la capacidad de los sistemas de alcantarillado, el riesgo de inundaciones y la presión que el desarrollo podría ejercer sobre los servicios públicos.

En la consulta participaron representantes de la Alcaldía de San Miguelito y del Miviot, entidad que presentó la propuesta de modificación del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del proyecto Desarrollo Norte. Durante la jornada, la institución recibió las observaciones de los residentes y explicó los alcances de la propuesta urbanística, así como los procedimientos técnicos y administrativos que deberán cumplirse antes de su eventual ejecución.

Precisamente el EOT es un instrumento de planificación urbana contemplado en la Ley 6 de 2006, mediante el cual el promotor define las intervenciones que se realizarán en el área de desarrollo, incluyendo tanto el proyecto como su entorno. Según el Miviot, este instrumento busca crear “condiciones ideales para el desarrollo urbano o de actuación sobre un conjunto urbano existente de cualquier magnitud, consideradas sus edificaciones, los terrenos que ocupan, los que las rodean y los que ellas envuelven, bajo unas condiciones históricas dadas”.

Preocupación por el impacto urbano

Los residentes mantienen su preocupación por el impacto que el proyecto podría tener sobre la infraestructura y los servicios públicos del sector. Así lo expresó Yadira Gratacós, vecina de Condado del Rey, quien insistió en que el crecimiento urbano debe planificarse de manera sostenible y responsable.

Gratacós señaló que la principal inquietud de la comunidad no es oponerse al desarrollo inmobiliario, sino garantizar que este no deteriore la calidad de vida de los residentes.

“Todo el mundo quiere desarrollo, pero tiene que ser un desarrollo sostenible y responsable. La pregunta es si estamos apoyando lo que ya existe o si lo estamos desmejorando”, manifestó.

Vecinos de Condado del Rey, Linda Vista y otras comunidades están en alerta por nuevos desarrollos urbanísticos. Foto Gabriel Rodríguez

La residente explicó que durante la consulta ciudadana los asistentes fueron informados sobre la propuesta de modificación de la zonificación del proyecto, aunque sostuvo que persisten dudas sobre el impacto que tendría la iniciativa.

Según indicó, uno de los mayores temores de los moradores es que el incremento de la densidad urbana agrave problemas ya existentes, como el abastecimiento de agua potable, la movilidad y la capacidad de la infraestructura vial.

“Hay barriadas de alto valor que ya no tienen agua. El desarrollo debe ir acompañado de infraestructura y servicios públicos suficientes”, afirmó.

Como ejemplo, cuestionó la construcción de edificios de gran altura junto a áreas residenciales de baja densidad, al considerar que este tipo de proyectos evidencia una deficiente planificación urbana.

“No es que estemos en contra de los edificios, pero no se puede colocar una torre de 25 pisos al lado de casas de uno o dos niveles. Eso no es un urbanismo responsable”, sostuvo.

Por su parte, Jaime Sousa, residente de Condado del Rey, manifestó que ya existen dos proyectos urbanísticos de alta densidad previstos para el sector: Vista Azul, con unas 200 hectáreas de desarrollo, y Desarrollo Norte, los cuales, a su juicio, incrementarían significativamente la carga vehicular en varias comunidades.

Agregó que ambos desarrollos tendrían acceso por Condado del Rey, una zona que ya enfrenta severos problemas de congestión debido al alto flujo de conductores que utilizan sus calles como vía alterna para incorporarse a la vía Centenario en dirección hacia Panamá Oeste.

Residentes de Condado del Rey expresaron su preocupación por el proyecto urbanístico Desarrollo Norte. Foto LP/ Gabriel Rodríguez.

Observaciones al proyecto

El Miviot informó que los ciudadanos enviaron sus observaciones sobre el EOT al correo electrónico de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, dependencia encargada de evaluar este proceso. No obstante, hasta ayer 20 de julio era el plazo para que cada residente de Condado del Rey, Linda Vista o áreas aledañas debían enviar su opinión.

Los residentes confirmaron que enviaron cartas al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, solicitando que el proyecto se desarrolle bajo criterios de planificación urbana responsable, sostenibilidad ambiental y estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Tanto propietarios como moradores aclararon que no se oponen al desarrollo urbanístico, pero advirtieron que el sector ya enfrenta problemas de congestión vehicular, deficiencias en el suministro de agua potable, inundaciones, saturación de los servicios públicos y pérdida de áreas verdes.

Por ello, solicitaron al Miviot garantizar que el proyecto contemple una densidad acorde con la capacidad del territorio, infraestructura suficiente para los servicios básicos, estudios técnicos independientes sobre su impacto, protección de los recursos naturales, un diseño vial que no agrave el tráfico, mecanismos efectivos de participación ciudadana y una mayor fiscalización para asegurar que los desarrolladores cumplan sus compromisos durante todas las etapas de ejecución.

Asimismo, pidieron una respuesta formal de la institución sobre las medidas que adoptará para garantizar un desarrollo sostenible y transparente.

Para conocer la posición de la empresa promotora del proyecto, se intentó contactar a sus representantes a través de los números telefónicos y el correo electrónico disponibles; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.