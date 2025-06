Moscas, telarañas, ceviches de dudosa procedencia y hasta ibuprofeno; tras operativo de Salud en San Miguelito

Un operativo sorpresa en el corregimiento de Belisario Frías, en San Miguelito, ejecutado por la Región de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) de este distrito, dio como resultado el decomiso de medicamentos, mantequillas y quesos troceados, pollos con plumas a la venta, productos del mar con fechas adulteradas, e incluso la presencia de alimañas en los locales.

El operativo se realizó en establecimientos de expendio de alimentos y de interés sanitario, en el sector de Santa Marta, por personal de la Regional de Salud de San Miguelito, junto con el equipo de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (CAVV) y Saneamiento Ambiental.

Durante la inspección se detectaron varias irregularidades, como la venta de medicamentos de libre venta, tales como Vipirona, Naproxeno e Ibuprofeno. Estos productos solo pueden ser despachados en farmacias por un farmacéutico, incluso si no requieren receta médica. No obstante, su venta no está permitida en minisúper.

Durante los operativos en los denominados minisúper también se detectaron múltiples irregularidades en la carnicería, donde había pollos con plumas a la venta. En las neveras se encontraron productos del mar con fechas adulteradas, incluyendo ceviches de color negro y blanco. En los depósitos y alrededores se hallaron heces de cucarachas, moscas, telarañas, así como manipuladores de alimentos sin los carnés de salud correspondientes (blanco y verde).

Yaviletsy Centella Polanco, directora de Salud de San Miguelito, informó que también encontraron tablas de picar sucias, equipos oxidados y en mal estado, así como pisos y depósitos sucios. Ante este escenario, la Dirección Regional de Salud procedió a citar a los responsables para aplicar las sanciones correspondientes, que van desde 501 hasta 5,000 dólares.

Asimismo, se identificó la venta de productos de tabaco en puntos de venta al detal, incumpliendo con la Ley 13 del 24 de enero de 2008, que regula la venta y distribución de estos productos. La ley establece que la venta de tabaco debe realizarse en establecimientos autorizados y con las medidas correspondientes para proteger la salud pública.

Centella recordó a los propietarios de estos locales la importancia de cumplir con las leyes y regulaciones vigentes, y exhortó a la comunidad a reportar cualquier irregularidad para que las autoridades puedan actuar en consecuencia.

Advirtió que las autoridades continuarán con estos operativos de manera periódica, con el fin de mantener un entorno saludable y seguro para todos los habitantes de este distrito.