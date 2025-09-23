‘Muchos harán resistencia, otros se irán ante los cambios’: director médico de la CSS

Exclusivo Suscriptores

Médicos de los servicios de Neurocirugía y Gastroenterología de la Caja de Seguro Social (CSS) han denunciado, mediante comunicados y cartas, la falta de camas, insumos y un ambiente hostil en su labor, tanto en la Ciudad de la Salud como en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Un grupo de alrededor de 15 neurocirujanos alertó sobre la crítica situación que enfrenta la atención en esta especialidad, marcada por la escasez de camas de cuidados intensivos, quirófanos habilitados, personal técnico y suministros médicos. Según los especialistas, la alta demanda de pacientes ha generado un verdadero “embudo” en el sistema sanitario.

Los médicos subrayan que la creciente lista de espera no puede atribuirse a una supuesta falta de productividad del personal, sino a carencias estructurales. “Para responder adecuadamente, se requieren infraestructura, herramientas y facilidades para procedimientos de alta complejidad”, señalaron.

En paralelo, el servicio de Gastroenterología de la CSS, en una carta fechada el 19 de septiembre y dirigida al director de la entidad, Dino Mon, advirtió sobre problemas recientes que afectan su capacidad para brindar atención de calidad, segura y oportuna a los pacientes.

Entre los principales puntos de la misiva se destaca la extralimitación de funciones en los procesos de admisión. De acuerdo con los gastroenterólogos, las decisiones clínicas importantes son tomadas unilateralmente por médicos generales, sin las competencias necesarias para evaluar casos complejos.

Estas decisiones, adoptadas sin consultar al personal especializado, terminan recayendo en la dirección médica, a menudo sin sustento técnico. Para los especialistas, esta práctica pone en riesgo la seguridad y la calidad de la atención.

Quirófanos limitados

Sin embargo, el director médico de ambas entidades, Ricardo Sandoval, aseguró en entrevista con La Prensa que gran parte del problema radica en la resistencia de algunos especialistas a trasladarse a la Ciudad de la Salud y a cumplir con las normas establecidas de horarios y procedimientos.

“El hospital debe cumplir con la normativa establecida. Por ejemplo, si mi responsabilidad es atender a 10 pacientes al día, como administrador debo asegurarme de que se cumpla este objetivo. Si no se lleva a cabo el trabajo de manera adecuada, es mi deber emitir un llamado de atención”, dijo.

Aseguró que es precisamente lo que reflejan las notas que ha estado enviando. Son comunicaciones solicitando acciones. También tenemos que recordar que las circulares existen para asegurar que se cumpla con las tareas asignadas. Es fundamental que cumplamos con los horarios, entreguemos los cupos y aprovechemos las plazas disponibles, porque los cupos están establecidos y deben ser otorgados.

Sandoval explicó que, en el Complejo Hospitalario, solo ocho de los 20 quirófanos están operativos debido a problemas estructurales que requieren intervención inmediata. Durante el primer año de su gestión se evaluó la situación y se concluyó que operar con esa capacidad limitada solo aumentaría la mora quirúrgica. Mientras tanto, en la Ciudad de la Salud, de 25 salones de operaciones, solo se estaban usando siete, entre 7:00 a.m. y 1:00 p.m., y muchos cerraban incluso antes de las 11:00 a.m.

Para optimizar recursos, se trasladó personal del Complejo Hospitalario, aumentando la capacidad de quirófanos de ocho a 15 y extendiendo el horario de operación de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Esta medida permitió generar 900 horas adicionales de cirugía en un solo mes, ampliando la oferta de procedimientos para los asegurados.

El director médico aseguró que todos los materiales necesarios están disponibles y que las salas de neurocirugía y oficinas correspondientes en la Ciudad de la Salud están habilitadas, aunque aún no se han mudado.

“No se trata de cuestionar la labor de los colegas, sino de organizar la operación y garantizar que se cumplan las normas institucionales”, enfatizó.

Cumplimiento de normas y productividad

En Gastroenterología, el traslado de cinco suites (área para realizar endoscopía) en el Complejo Hospitalario a ocho en la Ciudad de la Salud implicó que todos los gastroenterólogos deban cumplir con el número de procedimientos establecidos diariamente. Según Sandoval, hasta ahora, entre todos realizaban 12 procedimientos, cuando cada especialista debería completar 12 por día.

Sandoval también mencionó que especialidades como ortopedia ya cuentan con quirófanos disponibles y operan hasta 24 horas para atender la demanda acumulada. Advirtió que la negativa de algunos médicos a trasladarse y cumplir con las normas pone en riesgo la eficiencia del sistema y la atención a los pacientes.

“¿Por qué? Porque hay muchos que van a hacer resistencia, hay otros que se van a acomodar y hay otros que se van a ir. Los mejores nos quedamos. Esta no es la primera vez que tenemos transiciones”, dijo.

El director médico lanzó un llamado directo a sus colegas: “si llevas 2, 3 o 4 años sin realizar tu trabajo al 100 %, lo que debes hacer es aumentar tu compromiso y esfuerzo. Estamos empezando a solicitar que incrementes tu productividad. ¿Qué va a pasar si no lo haces? No se trata de perseguir, sino de cumplir con sus responsabilidades”.

La declaración de Sandoval pone sobre la mesa el debate sobre la gestión hospitalaria, la organización de recursos y la productividad del personal en la CSS. Mientras los especialistas insisten en que la falta de insumos impiden ofrecer atención de calidad, la dirección médica sostiene que el cumplimiento de normas y la disposición a trasladarse son esenciales para optimizar la capacidad instalada y reducir las listas de espera.

En un contexto donde la demanda de atención especializada sigue creciendo, el conflicto entre la falta de recursos y la visión de la dirección médica sobre la responsabilidad individual amenaza con prolongar la mora quirúrgica y afectar directamente la atención a los pacientes asegurados.