Muere Enrique Mendoza, formador de generaciones de médicos y exdecano de la UP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El doctor Enrique Mendoza ocupó en tres ocasiones el cargo de decano de la Facultad de Medicina de la UP.

La medicina panameña está de luto por el fallecimiento esta tarde de Enrique Mendoza, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP), reconocido endocrinólogo, internista, investigador y docente universitario, a los 78 años de edad.

Mendoza fue una de las figuras más influyentes en la formación de médicos en el país, con una trayectoria marcada por la docencia, y el fortalecimiento de la educación superior,

La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos de Panamá (Fenameri) lamentó su fallecimiento y lo describió como un “insigne maestro de generaciones de médicos panameños”, que dedicó su vida a la formación académica y al desarrollo de la medicina en Panamá.

“Insigne maestro de generaciones de médicos panameños, dedicó su vida a la formación académica, la excelencia profesional y el fortalecimiento de la medicina en Panamá”, expresó el gremio.

Mendoza ocupó en tres ocasiones el cargo de decano de la Facultad de Medicina de la UP, desde donde impulsó procesos de fortalecimiento académico y certificación de la formación médica. También tuvo una participación activa en la defensa de la universidad pública en momentos clave de su historia reciente.

En el ámbito académico, colegas y estudiantes lo describían como un docente riguroso, disciplinado y altamente exigente en la formación de los futuros profesionales de la salud.

El catedrático Miguel Antonio Bernal también expresó sus condolencias y resaltó la dimensión de su pérdida para el país.

“Con un profundo pesar comunico a las amistades y alumnos del Dr. Enrique Mendoza su partida de entre nosotros. Pierde la Patria a un gran ciudadano, un médico ejemplar y un académico como pocos”, manifestó.

Con un profundo pesar comunico a las amistades y alumnos del Dr Enrique Mendoza su partida de entre nosotros. Pierde Patria a un gran ciudadano, un médico ejemplar y un académico como pocos. Hasta LUEGO, Amigo!

Q. E. P. D. — Miguel Antonio BERNAL Villalaz (@MiguelABernalV) June 17, 2026

Mendoza se graduó con el primer puesto de honor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, donde destacó por su excelencia académica y obtuvo múltiples reconocimientos durante su formación.

Su legado queda ligado a la formación de generaciones de médicos y al fortalecimiento de la educación médica en la Universidad de Panamá.