Panamá, 19 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TRAGEDIA EN EL BOSQUE

    Muere madre herida en explosión en El Bosque; su hijo sigue hospitalizado

    Aleida Samaniego C.

    Una de las personas que resultó gravemente herida tras la explosión registrada en un apartamento de la Torre 1 del PH Alsacia Towers, en El Bosque, en la vía Ricardo J. Alfaro, falleció este domingo 19 de octubre de 2025.

    +info

    En estado grave están las dos mujeres afectadas en la explosión del edificio PH Alsacia Towers

    Se trata de Ámbar Guelfi de Obaldía, quien se encontraba recluida en estado crítico en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, tras sufrir quemaduras en su cuerpo.

    La explosión ocurrió en horas de la madrugada del pasado jueves 16 de octubre, dejando un saldo inicial de tres personas heridas.

    Muere madre herida en explosión en El Bosque; su hijo sigue hospitalizado

    Guelfi de Obaldía, con un 80% de quemadura en su cuerpo, fue una de las tres personas afectadas que dejó la explosión de aquel día, entre estas su madre de 62 años, con alrededor del 40% de su cuerpo afectado; y el niño Ian, hijo de Ámbar, quien también sufrió lesiones y está hospitalizado en el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel.

    La doctora Marvis Corro, jefa del Servicio de Quemados del Hospital del Niño, informó que el niño de 9 años afectado por la explosión en el PH Alsacia Towers presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 25.45% de su cuerpo.

    Muere madre herida en explosión en El Bosque; su hijo sigue hospitalizado
    PH Alsacia Towers, en El Bosque, en la vía Ricardo J. Alfaro. Archivo

    Actualmente, el menor se encuentra hemodinámicamente estable, lo que significa que su circulación sanguínea, presión arterial y frecuencia cardíaca están controladas y dentro de lo normal. Esto indica que su organismo está respondiendo bien al tratamiento inicial.

    El niño ya está siendo alimentado a través de una sonda nasodenal, un tubo delgado que se introduce por la nariz y llega hasta el intestino delgado, permitiéndole recibir los nutrientes necesarios cuando no puede alimentarse adecuadamente por la boca.

    Debido a la gravedad de sus lesiones, requerirá múltiples cirugías, incluyendo procedimientos de limpieza y desbridamiento (retiro de tejido dañado), así como cierre de heridas mediante autoinjertos, es decir, injertos de su propia piel.

    Además del tratamiento médico, el paciente y su familia están recibiendo apoyo psicológico, como parte integral del proceso de recuperación.

    Este trágico incidente ha dejado una profunda huella en una familia, que hoy enfrenta la pérdida de una madre y la lucha por la recuperación de un niño y su abuela gravemente heridos. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas de la explosión, la atención médica y el apoyo emocional siguen siendo claves en el proceso de sanación.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más
    • Estas son las empresas con mejor reputación en Panamá en 2025. Leer más
    • Transparencia Panamá presenta una denuncia por los pagos que recibió Hombres de Blanco, sin un contrato válido. Leer más