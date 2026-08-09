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    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Muere participante de la Carrera Caminata a Todo Pulmón tras descompensarse

    Tras ser estabilizado, el paciente fue trasladado con signos vitales al Hospital Santo Tomás, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

    Aleida Samaniego C.
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    Muere participante de la Carrera Caminata a Todo Pulmón tras descompensarse
    El Ministerio de Salud (Minsa) informó que brindó atención al participante durante la Carrera Caminata a Todo Pulmón. Foto/Archivo

    Un participante de la Carrera Caminata a Todo Pulmón falleció este domingo luego de presentar una alteración en su estado de salud mientras se desarrollaba la actividad en la Cinta Costera 3.

    De acuerdo con información del Ministerio de Salud (Minsa), el participante sufrió una descompensación asociada a diabetes durante el evento.

    El hombre recibió atención inmediata por parte del personal de salud del Minsa que se encontraba en la actividad, así como de los paramédicos de las ambulancias dispuestas en el lugar.

    Tras ser estabilizado, fue trasladado con signos vitales al Hospital Santo Tomás, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

    El Minsa lamentó el hecho y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del participante.

    La entidad reiteró su compromiso de brindar atención oportuna y garantizar la seguridad de los participantes durante las actividades de salud que organiza.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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