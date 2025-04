Muertes por suero defectuoso de Medifarma en Perú: Minsa ordena retiro inmediato sus productos en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá ha adoptado medidas preventivas ante la crisis sanitaria generada por un suero fisiológico defectuoso, producido por el laboratorio Medifarma S.A. de Perú, que causó la muerte de al menos cuatro personas. Este suero, una solución salina utilizada para aliviar diversos malestares y afecciones de salud, presentó fallas críticas en su composición.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa emitió la Resolución No. 063, el 31 de marzo de 2025, publicada en la Gaceta Oficial, mediante la cual se anuncia la suspensión del registro sanitario y del uso de todos los medicamentos fabricados por Medifarma S.A. de Perú. Además, se ordena el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado panameño.

Esta medida fue adoptada tras la confirmación, por parte de las autoridades sanitarias de Perú, del cierre del área de fabricación de productos líquidos estériles de gran volumen de la empresa, luego de detectarse fallas críticas en los procesos de mezclado y control de calidad del suero fisiológico al 0.9 %, solución para perfusión, correspondiente al lote 2123624.

Según la resolución, en Panamá hay 13 medicamentos registrados de esta farmacéutica, los cuales son:

Cloruro de sodio 0.9 % solución para perfusión

Dextrosa 5 % solución inyectable

Dextrosa 10 % solución inyectable

Solustres 150 mg/ml suspensión inyectable

Dequazol oral 500 mg tabletas

Idelle 0.1 % crema vaginal

Idelle 0.5 mg óvulo

Lactato de Ringer solución inyectable

Agua estéril para inyección

Medgynol 0.03 mg/0.15 mg tabletas recubiertas

Metronidazol solución inyectable 500 mg/100 ml

Cresulen 90 mg óvulo

Clorhidrato de bupivacaína al 0.5 %

El Minsa de Panamá ya ha confirmado el retiro de todos los productos de este laboratorio productor, y las autoridades continúan trabajando para garantizar que no haya más productos comprometidos en el mercado.

El trasfondo de la decisión

La crisis comenzó el 20 de marzo, en la clínica Sanna del distrito limeño de San Borja, donde dos personas presentaron reacciones adversas tras recibir suero fisiológico. Una mujer de 46 años, que se sometió a una cirugía para extirpar un tumor en uno de sus senos, y una bebé de un año y veinte días, que presentó fiebre y diarrea, recibieron el mismo suero. Ambos pacientes presentaron complicaciones graves después de la administración del suero, el cual es comúnmente utilizado en hospitales y clínicas para administrar medicamentos, tratar la deshidratación y limpiar heridas.

Aunque la aplicación parecía un procedimiento rutinario, las consecuencias fueron devastadoras. Rosa Castro Ventura sufrió una inflamación cerebral y entró en coma profundo, mientras que la bebé murió dos días después. “Yo voy a una clínica para que le salven la vida, no para que la maten”, expresó entre lágrimas el esposo de la enfermera. Los padres de la pequeña estaban destrozados, ya que, apenas unas semanas antes, habían celebrado su primer cumpleaños y ahora tenían que enterrarla, reportaron los medios de Perú.

Mientras que el 22 de marzo, en Cusco, otra paciente, una administradora de 24 años, se sometió a una cirugía estética en la clínica Oxigen Medical Network 02, donde le administraron el mismo suero fisiológico de la marca Medifarma. Las reacciones adversas fueron similares: dificultad para respirar, convulsiones y daño neurológico. La joven, Daniela Quispe Díaz, falleció dos días después de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a un paro cerebral.

Un laboratorio especializado llevó a cabo un análisis exhaustivo del suero fisiológico de Medifarma y descubrió que contenía una concentración anormalmente alta de sodio. Los especialistas han señalado que los niveles normales de sodio en sangre fluctúan entre 135 y 145 miliequivalentes por litro (mEq/L).

Sin embargo, cuando estos niveles superan los 165 mEq/L, los efectos pueden ser devastadores, especialmente para el cerebro. En el caso de una de las víctimas, los niveles de sodio llegaron a alcanzar los 200 mEq/L, un valor extremadamente alto que resultó en una grave alteración de su salud.

Medifarma, en un comunicado oficial, admitió su responsabilidad, asegurando que los errores en los protocolos de producción y control de calidad fueron los causantes de esta tragedia. La farmacéutica pidió disculpas públicamente a las familias de las víctimas y se comprometió a colaborar con las autoridades. No obstante, el Minsa de Perú no tardó en presentar una denuncia penal contra Medifarma por delitos relacionados con la salud pública.

Lo más alarmante de esta situación es que las alertas sanitarias no se emitieron de manera inmediata tras los primeros casos de reacciones adversas, sino que pasaron varios días antes de que se tomaran medidas. De hecho, la primera víctima fatal no fue ni la bebé ni Daniela Quispe Díaz, sino una mujer de 71 años que falleció el 28 de febrero en Trujillo, a causa del suero defectuoso, en la clínica Sánchez Ferrer. Esta muerte no fue comunicada hasta mucho después.

En un principio, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del país sudamericano informó que el lote del suero defectuoso contenía solo diez mil unidades. Sin embargo, más tarde se descubrió que el número real de unidades era de veinte mil.

De estas, ocho mil fueron distribuidas a clínicas privadas, mientras que las doce mil restantes fueron vendidas a farmacias a través de una empresa intermediaria. A pesar de la suspensión del registro sanitario de este producto y el cierre temporal de la fábrica, el suero defectuoso no ha sido retirado por completo del mercado.

El portal especializado Salud con Lupa ha señalado que, de acuerdo con su investigación, existen al menos cuatro mil unidades que aún no han sido localizadas, ya que “se perdieron en una cadena de revendedores”, lo que revela una grave deficiencia en el sistema de farmacovigilancia.

El sistema de control de Digemid ha sido fuertemente cuestionado, especialmente por depender del Ministerio de Salud y por la obsolescencia de sus procesos. Por ejemplo, la trazabilidad de los productos se realiza de manera manual, utilizando guías de remisión, lo cual ha dificultado la identificación y localización de los productos defectuosos.

En el contexto de la crisis, Moisés Mendocilla Risco, quien era el director general de Digemid cuando estalló el escándalo, fue removido de su cargo en medio de un silencio absoluto. Su reemplazo, Sonia Delgado Céspedes, solo estuvo 24 horas en el puesto, ya que se descubrió que tenía un conflicto de interés al ser accionista de consultoras que asesoran a empresas farmacéuticas. Actualmente, Henry Rebaza Iparraguirre ha asumido el cargo de manera temporal, en medio de un caos institucional.

Impacto en la disponibilidad del suero

Además de los riesgos asociados con la falta de trazabilidad y el retiro incompleto del suero defectuoso, otro problema grave es la dependencia de Medifarma en la producción de suero fisiológico en Perú. Medifarma produce alrededor del 70% del suero utilizado en el país, lo que ha generado un grave riesgo de desabastecimiento.

Para mitigar esta situación, el Ministerio de Salud de Perú ha adquirido 120,000 frascos de suero al laboratorio B. Braun Medical Perú, un competidor de Medifarma, y ha anunciado la llegada de donaciones de países como Paraguay y Brasil. Sin embargo, la comunidad médica sigue siendo escéptica, ya que el suero fisiológico es un producto esencial en los hospitales y su escasez podría generar una crisis aún mayor.

Por otro lado, el ministro de Salud, César Vásquez, ha rechazado las demandas de su renuncia, lo que ha generado una ola de indignación entre los afectados. En declaraciones recientes, Vásquez afirmó: “Siempre es una posibilidad, pero yo lo haría si tuviera una responsabilidad directa. Todos los días se mueren pacientes en los hospitales.

Todos los días tendríamos que estar cambiando ministros, porque siempre hay una falla en el sistema, que es histórica y estructural, que no viene de ahora, sino de hace décadas”. Estas declaraciones han sido ampliamente criticadas por las familias de las víctimas y la comunidad médica, que exigen una mayor responsabilidad por parte del gobierno.

Las muertes y complicaciones causadas por el suero defectuoso han expuesto serias fallas en el control de calidad y producción de medicamentos, lo que llevó a la urgente intervención de los organismos sanitarios del país sudamericano.