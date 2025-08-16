Muertes sacuden el Hospital Nicolás Solano en Panamá Oeste; Ministerio Público investiga

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En menos de dos días, cuatro muertes han sacudido al Hospital Nicolás A. Solano (HNAS), en La Chorrera, Panamá Oeste. Familiares afligidos han alertado en medios de comunicación presuntos casos de negligencia en las atenciones médicas, mientras la Fiscalía Regional de Panamá Oeste ha iniciado las investigaciones.

La muerte de Marvin Antonio Rodríguez Reyes, registrada el pasado miércoles 13 de agosto, de acuerdo al Ministerio Público, es uno de los casos más recientes.

Rodríguez Reyes, de 47 años, esperaba por atención en la sala de espera del nosocomio, sin embargo, en la espera, falleció. El deceso quedó registrado en un video difundido a través de redes sociales. Posteriormente, sus familiares confirmaron la autenticidad del suceso.

Su esposa señaló a Telemetro Reporta que alertaron varias veces al personal del hospital para pedir la atención inmediata; el video difundido retrató la tragedia.

Un hombre con uniforme de guardia de seguridad fue el único que se acercó a ayudar a familiares de Rodríguez Reyes en una silla de ruedas mientras agonizaba.

#PanamáOeste | La Fiscalía Regional inició investigación de oficio por la muerte de un hombre, ocurrida el 13 de agosto de 2025 en la sala de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano, La Chorrera. #PGNInforma pic.twitter.com/XUUgxJmOFq — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 15, 2025

Tragedias

Esta misma semana se registró el deceso de Laritza Jiménez, embarazada de gemelos. Sus familiares claman justicia por la pérdida de las tres vidas.

De acuerdo al relato de sus seres queridos, luego documentado por el Ministerio de Salud (Minsa) en un comunicado, Jiménez fue atendida en el HNAS el pasado domingo 10 de agosto.

Dicho nosocomio es el único de su tipo en la provincia de Panamá Oeste, pero no cuenta con servicio de neonatología, según reconoció el propio Minsa en un comunicado.

#PanamáOeste | Informamos sobre el manejo clínico brindado a una paciente con embarazo gemelar en el Hospital Nicolás A. Solano en La Chorrra y su traslado al Hospital Santo Tomás, siguiendo los protocolos establecidos. Lamentamos la pérdida y expresamos nuestras condolencias. pic.twitter.com/zWKLGwcUhb — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) August 14, 2025

Por esta razón, Jiménez habría sido trasladada al Hospital Santo Tomás, en Ciudad de Panamá, donde fallece junto a sus dos bebés. Los familiares fueron informados del deceso de sus tres seres queridos, sin saber qué había ocurrido, según relataron.

Posteriormente, el Minsa informó que en el HNAS “se actuó con inmediatez y conforme a los protocolos establecidos (...)”. Al tiempo, informó que colaboraría con las investigaciones que inicia el Ministerio Público.

Reacciones

“Siento una profunda tristeza por lo ocurrido con Laritza Jiménez y sus hijos”, dijo la diputada del circuito 13-2, correspondiente al distrito de La Chorrera, Patsy Lee.

“En esta segunda provincia con mayor cantidad de habitantes, tenemos una mala calidad de vida por nuestra dependencia a la capital (...). Este hospital que debe dar respuesta se encuentra en una situación vulnerable y crítica (...) Necesitamos que se mejore la atención y tener esa garantía de que las personas cuando van no sean víctimas de negligencia o maltrato”, concluyó la diputada en un video que hizo público.

Por su parte, el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, pidió confianza en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para aclarar lo ocurrido.

Las muertes han estremecido a la población de Panamá Oeste, mientras las investigaciones continúan.

De acuerdo a las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, al primer semestre de 2025, el derecho a la salud figura como el tercero más presuntamente vulnerado. Hasta 42 trámites han sido registrados.