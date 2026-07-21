Mujer da a luz en un pasillo del centro comercial Metromall y es asistida por policías

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una sargento y un cabo recibieron al recién nacido antes de la llegada de los paramédicos

Mientras muchos realizaban sus compras, una mujer fue sorprendida por los dolores de parto y dio a luz en uno de los pasillos del centro comercial Metromall, ubicado en el corregimiento de Rufina Alfaro, informó la Policía Nacional.

La Sargento 2° Yanitza Castañeda y el Cabo 1° Juan Pérez ejecutaban un recorrido de patrullaje preventivo de rutina dentro del complejo comercial, cuando fueron alertados de forma inmediata sobre la ciudadana que había entrado en una fase avanzada de labor de parto.

Los uniformados se movilizaron de urgencia para brindarle los primeros auxilios.

La ciudadana, cuya identidad se mantiene en reserva, se encontraba tendida en el suelo tras entrar en una fase crítica e imprevista de labor de parto.

De acuerdo al informe, las contracciones eran severas y el tiempo jugaba en contra; el nacimiento era inminente.

Policía atienda nacimiento en Metromall.

Respuesta inmediata ante la emergencia

Aplicando sus conocimientos de primera respuesta, las unidades policiales coordinaron el alumbramiento en el sitio.

En cuestión de minutos, el llanto enérgico del recién nacido resonó en el pasillo. “¡Fue varón!“.

La rápida reacción de los agentes permitió recibir al bebé minutos antes del arribo de las ambulancias al centro comercial.

Una vez estabilizados por el personal paramédico, tanto la madre como su hijo fueron movilizados al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, en Tocumen, donde ingresaron bajo condiciones de salud estables.