Mulino advierte que la reforma a la CSS no puede caer en politiquería

A partir del 6 de noviembre se llevarán a cabo reuniones explicativas dirigidas a los 71 diputados principales y sus suplentes, así como a representantes de los medios de comunicación, presidentes de partidos, jefes de bancada y miembros de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.

Así lo anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien señaló que el objetivo de estos encuentros es presentar en detalle el proyecto de ley de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

El objetivo, dijo, es construir consensos para una nueva ley que busca beneficiar a los pacientes y pensionados del Seguro Social y al Ministerio de Salud (Minsa).

“La construcción de consensos es posible solo si hay voluntad política,” enfatizó el Presidente, quien se comprometió a facilitar un espacio de diálogo y a realizar una explicación exhaustiva del proyecto de ley ante medios de comunicación y demás actores involucrados.

"Esa ley no pretende hacerle daño a nadie, esa ley representa al pueblo panameño", presidente Mulino sobre las reformas de la CSS.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/v9G1pYxAiv — La Prensa Panamá (@prensacom) October 31, 2024

Además, subrayó que la ley está siendo desarrollada con la colaboración de un equipo de abogados que trabaja en compilar y organizar las propuestas recibidas en las mesas de diálogo de salud y del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

El presidente dejó claro que su prioridad es la estabilidad de la CSS, indicando que la ley busca evitar posibles crisis futuras que afectarían al país.

“Esta ley no tiene el fin de perjudicar a ningún sector del pueblo panameño. Estoy aquí con votos y tengo el deber de velar por el bienestar de nuestra gente”, reiteró Mulino. Además, instó a no usar el debate legislativo de esta reforma para fines de “politiquería,” afirmando que su administración seguirá trabajando para que el sistema de seguridad social no solo se mantenga, sino que se fortalezca en beneficio de todos los panameños.

Mulino recibió el miércoles 30 de octubre, los informes resultantes de las mesas de trabajo sobre salud y el programa de IVM, las cuales fueron convocadas debido a la crisis en la CSS. Estas mesas de trabajo se iniciaron el pasado 16 de septiembre.

Subrayó que espera que las reformas a la CSS no se aprueben de manera apresurada, asegurando que “no se pasará por encima de nadie” y que el proceso requerirá de un esfuerzo significativo y el compromiso de todos los sectores.

Durante la última semana, un equipo técnico del Órgano Ejecutivo ha estado redactando un proyecto de ley de reforma a la seguridad social, integrando las propuestas de cada gremio consultado en los meses de septiembre y octubre. El análisis de estas propuestas ha mostrado que hay más coincidencias que diferencias entre los gremios.

“Coincidimos en que el sistema debe ser único”, indicó el Presidente, “que debe garantizar un ingreso digno a quien aportó durante el tiempo requerido, pero también debe ser solidario, por ejemplo, con quienes, por diversas causas, no lograron aportar el mínimo indispensable. No es justo que a un trabajador se le devuelvan migajas y deba enfrentar su vejez sin recursos”, añadió.

El déficit, que alcanza los 673 millones de dólares en uno de los dos subsistemas de pensiones (en el de beneficio definido; el otro es mixto de ahorro individual), que se quedaría sin fondos pronto según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es uno de los problemas que arrastra la CSS, ya que ninguno de los tres últimos gobiernos han hecho las reformas necesarias para superar la crisis.

Durante la administración de Martín Torrijos (2004-2009) en 2005 se hizo una reforma estructural a la CSS, creando otro modelo de jubilaciones o pensiones que combina el Sistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD) con un nuevo sistema mixto de ahorro individual. Con ese cambio, que entró a regir en 2008, los cotizantes menores de 35 años pasarían voluntariamente al sistema mixto y los mayores de 35 seguirían en el SEBD.