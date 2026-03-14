Mulino da orden de proceder para reparar la vía hacia El Valle de Antón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La vía que conduce hacia El Valle de Antón, una de las principales zonas turísticas de la provincia de Coclé, será rehabilitada.

Este viernes 13 de marzo, el presidente José Raúl Mulino, junto al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, entregó la orden de proceder para que la empresa Transeq-Copsa inicie los trabajos de reparación.

La obra tendrá un costo de $12,468,814 y abarcará 34.8 kilómetros de carretera.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), más de 20 mil habitantes se verán beneficiados, así como los sectores agropecuario, comercial y turístico de la zona.

Durante el mismo acto, el mandatario también formalizó el inicio del proyecto “Diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles de Gorgona”, que será ejecutado por el Consorcio Calles de Gorgona, integrado por Bocas Generation Company y Bratiga Group.

Este proyecto tendrá un costo de $1,751,070 y abarcará 6.1 kilómetros de calles en el corregimiento de Gorgona, distrito de Chame.

Mulino también dio la orden de proceder para el proyecto “Diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de las calles de Chame y San Carlos”, que será ejecutado por el Consorcio San Carlos, integrado por Constructora Rodsa, S.A. e Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A., con una inversión de $10,618,426.

La iniciativa contempla 38.1 kilómetros de vías y beneficiará directamente a más de 30 mil habitantes, según el Ministerio de Obras Públicas.

El presidente José Raúl Mulino (centro) da la orden de proceder para la rehabilitación de la carretera de El Valle de Antón. Cortesía/MOP

En el distrito de Chame, los trabajos incluirán la rehabilitación de la vía Panamericana–Punta Chame, El Salado–Llano Grande y su ramal. En el distrito de San Carlos se intervendrán las vías de Los Pintos (entrada, galera y final), La Gloria (1, 2 y 3), camino Los Colibrís y la vía El Nance.

“Hablamos poco, pero hacemos mucho”, dijo el presidente Mulino durante el acto.