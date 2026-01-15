Mulino defiende intervención de la AAUD en San Miguelito ante crisis de basura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente José Raúl Mulino defendió la intervención de la AAUD en San Miguelito, asegurando que la medida es legal y urgente para garantizar la recolección de basura y evitar una crisis sanitaria.

La intervención de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para el manejo de la recolección de basura y el cobro de la tasa de aseo en el distrito de San Miguelito continúa generando polémica, en medio del debate sobre la autonomía municipal y el control del servicio.

En este contexto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, salió en defensa de la decisión de facultar a esta autoridad para asumir la operación total, asegurando que se trató de una acción urgente para evitar una crisis sanitaria.

“Yo me escandalicé cuando me hicieron llegar videos y vi las toneladas de basura por todo San Miguelito. Había calles que ya no eran de dos vías, sino de una, porque la basura se había comido una”, expresó el mandatario al justificar la intervención estatal.

Mulino explicó que la medida se adoptó con base en el artículo 235 de la Constitución Nacional y en la Ley de la AAUD, que facultan al Ejecutivo a actuar cuando existen problemas de orden público que afectan a la población. “Mi pregunta es clara: ¿quién iba a recoger la basura el lunes 19 de enero? ¿Qué compañía se iba a encargar de ese servicio? La ley le da esa facultad a la Autoridad de Aseo justamente para este tipo de situaciones”, enfatizó.

Cabe recordar que el próximo domingo 18 de enero de 2026 la empresa Revisalud dejará de brindar el servicio de recolección en el distrito, tras 25 años de mantener la concesión.

En tanto, el presidente Mulino, durante una conferencia, subrayó que la decisión no responde a disputas políticas o institucionales. “Esto no es un concurso de egos. Esto es resolverle un problema a la población de San Miguelito, que tiene todo el derecho de vivir sin basura y que, además, paga por ese servicio”, recalcó.

En medio del enfrentamiento institucional, Mulino se refirió a los ingresos por la tasa de aseo, asegurando que los fondos que ENSA cobra son transferidos al Municipio de San Miguelito. Además, indicó que estos recursos dejarán de entregarse mientras la AAUD asuma el servicio. “No es verdad que le vamos a dar la plata a la alcaldesa y quedarnos nosotros con la basura”, sentenció.

Ante estos señalamientos, la alcaldesa del distrito, Irma Hernández, posteó en su red social X que le preocupa que “ni siquiera el presidente de la República tenga claro cómo se manejaba la tasa de aseo”, y aclaró que el cobro de esta tasa era transferido directamente a Revisalud.

“Me preocupa que ni siquiera tengan claro cómo se manejaba la tasa de aseo ni a dónde se destinaban esos fondos. Esa tasa nunca ingresó a la Alcaldía de San Miguelito; siempre fue transferida directamente a Revisalud. Esto evidencia un preocupante desconocimiento e improvisación”, escribió la alcaldesa.

Me preocupa que ni siquiera tengan claro cómo se manejaba la tasa de aseo ni a dónde se destinaban esos fondos. Esa tasa nunca ingresó a la Alcaldía de San Miguelito; siempre fue transferida directamente a Revisalud. Esto evidencia un preocupante desconocimiento e improvisación. pic.twitter.com/yoTa2vi9nv — Irma Hernández (@irmaehernandezb) January 15, 2026

Con respecto al tema de las indemnizaciones de los trabajadores, Mulino indicó que, para garantizar los derechos laborales del personal de Revisalud, el Estado cuenta con un plan alterno para pagar las prestaciones, que suman alrededor de un millón y medio de dólares. “Aquí no hay ningún negociado ni interés oculto”, enfatizó.

AAUD asegura que el distrito está bajo control

Por su parte, el director de la AAUD, Ovil Moreno, informó que la intervención inició el 1 de enero, tras encontrarse un distrito colapsado por la acumulación de desechos. “Nos encontramos con un distrito totalmente colapsado, con un excedente de basura bárbaro, algo no antes visto. Hoy podemos decirle al país que San Miguelito está controlado”, afirmó.

Moreno detalló que los más de 250 puntos críticos, conocidos como “pataconcitos”, han sido atendidos en su totalidad y que actualmente se recoge la producción diaria de residuos. Además, indicó que durante los operativos se identificaron más de 40 puntos con daños en tuberías de agua potable, de los cuales 25 ya han sido reparados, en coordinación con el Idaan.

Acumulación de basura en San Miguelito. LP/Elysée Fernández.

“A partir del lunes vamos a garantizar la continuidad de un servicio que había sido deficiente por tantos años. La esencia de esta intervención es beneficiar a la comunidad”, sostuvo.

El funcionario destacó que, en apenas 14 días, se han recolectado más de 3,500 toneladas de basura acumuladas durante meses.