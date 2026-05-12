Panamá, 12 de mayo del 2026

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    Mulino designa a Jaime Jované como nuevo representante del Ejecutivo en la Junta Directiva del Idaan

    Yaritza Mojica
    Mulino designa a Jaime Jované como nuevo representante del Ejecutivo en la Junta Directiva del Idaan
    El ministro de Vivienda, Jaime Jované es designado representante del Ejecutivo en la Junta Directiva del Idaan. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime A. Jované, como miembro principal en representación del Órgano Ejecutivo ante la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

    +info

    Renuncia el subdirector del Idaan en medio de la crisis nacional por falta de agua potable Cortes, protestas y crisis: la falta de agua potable se extiende en gran parte del país

    La designación fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 22 del 11 de mayo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial No. 30521. Según el documento, Jované ejercerá el cargo durante un período concurrente con el actual mandato presidencial, que culmina en 2029.

    Jované reemplaza a Manuel González Ruiz Rábago, quien renunció recientemente al cargo. Como suplente del Ejecutivo se mantiene Magda Gysella Bernard.

    La Junta Directiva del Idaan es el organismo encargado de definir políticas, estrategias y lineamientos para el funcionamiento de la institución, responsable de los servicios de agua potable y alcantarillado en el país.

    La designación ocurre en medio de cambios recientes dentro del Idaan, tras la salida y renuncias de varios funcionarios y directivos en medio de cuestionamientos por la gestión de la entidad y los constantes problemas en el suministro de agua potable en distintas regiones del país.

    Recientemente, Luis Santanach presentó su renuncia como subdirector de la institución pocos días después de la llegada del nuevo director, Antonio Tercero González. Santanach había sido nombrado en septiembre de 2024 por un período de cinco años.

    El Gobierno indicó que este decreto forma parte de las medidas orientadas a fortalecer la gestión pública y mejorar la coordinación interinstitucional en áreas relacionadas con servicios básicos que impactan directamente a la población.

    La Junta Directiva del Idaan está integrada por siete miembros principales y sus respectivos suplentes, entre ellos representantes del Gobierno, la empresa privada, gremios profesionales, trabajadores y asociaciones vinculadas al sector de la construcción y propiedad inmobiliaria.

    Mulino designa a Jaime Jované como nuevo representante del Ejecutivo en la Junta Directiva del Idaan
    La junta directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales la componen 14 personas, entre representantes del gobierno y de la sociedad civil. Esta es la composición al 3 de mayo de 2026, de acuerdo a la información que reposa en el sitio web.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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