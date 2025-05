Mulino visita a niña herida por pedrada en protestas y pide cesar los enfrentamientos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, visitó la mañana de este viernes 9 de mayo a la niña de cuatro años que recibió una pedrada en la cabeza cuando el vehículo en el que viajaba con su familia fue atacado por encapuchados, en medio de protestas registradas en las inmediaciones de la Universidad de Panamá.

La menor, diagnosticada con un traumatismo craneoencefálico frontal, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Ciudad de la Salud. Según se informó esta mañana, su evolución es satisfactoria desde su ingreso al hospital el pasado 7 de mayo.

El director médico de la Ciudad de la Salud, Guillermo Bailey, y el director del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, Alejandro Martínez, recibieron al mandatario y lo acompañaron hasta la sala de Cuidados Intensivos, donde pudo ver a la paciente, informó la Presidencia.

El presidente también conversó con la madre y el abuelo de la niña para manifestarles el respaldo del Gobierno Nacional y de la Caja de Seguro Social (CSS).

Según informó la Presidencia, la niña ha logrado comunicarse verbalmente con su familia, y su evolución clínica permitió que fuera extubada. Los médicos evalúan ahora los próximos pasos para contribuir a su recuperación total de la fractura craneal frontal izquierda.

Durante su visita, el presidente Mulino hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar el enfrentamiento. “Esto no tiene nombre, no puede volver a pasar”, expresó. “Panamá no puede vivir enfrentada de esta manera”, enfatizó.

Por su parte, la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria abrió una investigación de oficio por este hecho, que ha sido repudiado por diversos sectores del país.

