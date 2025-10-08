Multas con tecnología RFID: ATTT las aplicará desde noviembre de 2025

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) puso en marcha la primera fase del Sistema de Identificación por Radiofrecuencia (RFID), una tecnología que busca fortalecer la seguridad vial y el control del transporte en todo Panamá.

La medida cobra especial relevancia de cara a noviembre, mes de las Fiestas Patrias, periodo en el que se registra un aumento en el desplazamiento de vehículos hacia el interior del país.

Con este sistema, la ATTT pretende prevenir accidentes y garantizar que todos los vehículos cumplan con la documentación y normativas vigentes.

El RFID permite el reconocimiento automático de vehículos mediante identificación por radiofrecuencia, generando información clave para la fiscalización y control del tránsito. De esta manera, se asegura el cumplimiento de la ley y se promueve la seguridad vial.

La implementación del sistema se realizará en dos fases:

Fase de docencia (hasta el 31 de octubre): Durante este periodo, los conductores recibirán notificaciones informativas por correo electrónico sobre posibles incumplimientos, con el objetivo de educar y concienciar sobre la importancia de mantener la documentación vehicular actualizada.

Fase de infracción (a partir de noviembre): A partir de este mes, los vehículos que incumplan la normativa recibirán automáticamente multas. Entre las infracciones detectadas se incluyen:

La ATTT recomienda a todos los conductores verificar y actualizar su documentación antes del 31 de octubre para evitar sanciones y garantizar que las Fiestas Patrias se celebren con la máxima seguridad vial.