Panamá, 31 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Muñecos de Año Viejo rinden homenaje a La Roja y comentan la actualidad panameña

    Los tradicionales muñecos de Año Viejo en la vía Interamericana reflejan la clasificación de Panamá al Mundial 2026 y los hechos más comentados del 2025, con creatividad, humor y sátira local.

    Getzalette Reyes

    Faltan pocas horas para que concluya este año 2025 y, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más relevantes a nivel local fue la clasificación de la selección de fútbol de Panamá a su segundo Mundial: el de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

    Y precisamente la emoción por ese logro deportivo quedó reflejada en los tradicionales muñecos de Año Viejo que se aprecian a lo largo de la vía Interamericana, a la altura de Chame.

    En un recorrido realizado por La Prensa, se pudo observar un popular “diablo rojo” con figuras de Adalberto Carrasquilla, Érick Davis, José Fajardo, Aníbal Godoy, Fidel Escobar, Cecilio Waterman y Thomas Christiansen, el director técnico de La Roja, rumbo al Mundial 2026.

    Muñecos de Año Viejo rinden homenaje a La Roja y comentan la actualidad panameña
    Un gran número de personas se detiene a tomarse fotos y videos que se encuentran en Chame (Panamá Oeste). LP Elysée Fernández

    Se trata de una tradición que se mantiene desde hace muchos años. Los muñecos comienzan a aparecer en la vía Interamericana pocos días antes de Navidad y suelen representar a políticos, artistas y personajes de dibujos animados.

    Uno de los personajes que llamó la atención durante el recorrido realizado en Chame fue un muñeco denominado “La demoledora”, en referencia a la destrucción del monumento chino en el Mirador de las Américas, en Arraiján, ocurrida la noche del sábado 27 de diciembre.

    Muñecos de Año Viejo rinden homenaje a La Roja y comentan la actualidad panameña
    Uno de los muñecos instalados a lo largo de la vía Interamericana, por Chame. LP Elysée Fernández

    “Yo soy el que quita y pone monumentos en el mundo”, se lee en una pancarta que sostiene un personaje con saco y corbata, cabello rubio, identificado como D. Trumt.

    Muñecos de Año Viejo rinden homenaje a La Roja y comentan la actualidad panameña
    Ingenio y humor en los muñecos de Año Viejo. LP Elysée Fernández

    En definitiva, se trata de una tradición que combina creatividad, ingenio y mucho humor para despedir el año.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos de enero 2026. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más
    • Miembro de la Junta Directiva de la CSS es investigado por presunto peculado agravado. Leer más
    • Fallece el abogado Álvaro Alfredo Arias Arias. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más