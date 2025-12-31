Muñecos de Año Viejo rinden homenaje a La Roja y comentan la actualidad panameña

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los tradicionales muñecos de Año Viejo en la vía Interamericana reflejan la clasificación de Panamá al Mundial 2026 y los hechos más comentados del 2025, con creatividad, humor y sátira local.

Faltan pocas horas para que concluya este año 2025 y, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más relevantes a nivel local fue la clasificación de la selección de fútbol de Panamá a su segundo Mundial: el de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Y precisamente la emoción por ese logro deportivo quedó reflejada en los tradicionales muñecos de Año Viejo que se aprecian a lo largo de la vía Interamericana, a la altura de Chame.

En un recorrido realizado por La Prensa, se pudo observar un popular “diablo rojo” con figuras de Adalberto Carrasquilla, Érick Davis, José Fajardo, Aníbal Godoy, Fidel Escobar, Cecilio Waterman y Thomas Christiansen, el director técnico de La Roja, rumbo al Mundial 2026.

Un gran número de personas se detiene a tomarse fotos y videos que se encuentran en Chame (Panamá Oeste). LP Elysée Fernández

Se trata de una tradición que se mantiene desde hace muchos años. Los muñecos comienzan a aparecer en la vía Interamericana pocos días antes de Navidad y suelen representar a políticos, artistas y personajes de dibujos animados.

Uno de los personajes que llamó la atención durante el recorrido realizado en Chame fue un muñeco denominado “La demoledora”, en referencia a la destrucción del monumento chino en el Mirador de las Américas, en Arraiján, ocurrida la noche del sábado 27 de diciembre.

Uno de los muñecos instalados a lo largo de la vía Interamericana, por Chame. LP Elysée Fernández

“Yo soy el que quita y pone monumentos en el mundo”, se lee en una pancarta que sostiene un personaje con saco y corbata, cabello rubio, identificado como D. Trumt.

Ingenio y humor en los muñecos de Año Viejo. LP Elysée Fernández

En definitiva, se trata de una tradición que combina creatividad, ingenio y mucho humor para despedir el año.