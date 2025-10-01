Municipio de Panamá unifica servicios de aseo y fumigación en un contrato por $7.3 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Municipio de Panamá sacó a licitación pública un contrato por $7.3 millones para la prestación integral de servicios de limpieza, aseo, desinfección, recolección de desechos, mantenimiento y fumigación en sus instalaciones.

La propuesta, que consolida en un solo proceso los servicios que hasta ahora se contrataban de forma separada, busca “optimizar recursos y elevar los estándares de salubridad en mercados, oficinas administrativas, centros culturales, parques y otras áreas municipales de alto uso público”.

Entre los espacios que se incluyen en el alcance están el Mercado del Marisco, San Felipe Neri, Alcalde Díaz, Pacora, Pueblo Nuevo, el Complejo Turístico Mi Pueblito, el Palacio Municipal, Casa Góngora, Edificio Hatillo, el Parque Summit y la planta de tratamiento del mercado de Santa Ana.

La unificación permitirá, según el pliego de cargos, mejorar la planificación de rutas y cronogramas, reducir costos operativos y establecer indicadores de desempeño bajo un solo proveedor, lo que facilitará los mecanismos de control y fiscalización.

El Municipio, a cargo alcalde Mayer Mizrachi, indicó que también contempla limpiezas profundas programadas, desinfecciones diarias, manejo de desechos sólidos, fumigaciones preventivas y suministro de insumos especializados.

Destacó que esta medida cobra relevancia en un contexto post-pandemia, donde el mantenimiento de condiciones higiénicas y de bioseguridad “sigue siendo un desafío central para espacios de alta concurrencia”.

El contratista que resulte adjudicado, señala el pliego, deberá contar con personal capacitado, productos certificados y equipos adecuados para ejecutar los trabajos, bajo las regulaciones sanitarias y ambientales vigentes. La licitación está prevista para este mes de octubre.