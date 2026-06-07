Municipio vuelve a licitar proyecto de parques de bolsillo por $1.07 millones tras acto desierto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La presentación de propuestas está prevista para este lunes 8 de junio a las 10:00 a.m.

La Alcaldía de Panamá retomó el proyecto para la construcción de parques de bolsillo en la ciudad.

Hace unas semanas, el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, declaró desierta la licitación pública por mejor valor, luego de que la única empresa participante no entregara toda la documentación requerida en el pliego de cargos.

Sin embargo, el pasado 2 de junio, el municipio lanzó nuevamente el proceso de contratación, con un precio de referencia de $1.075 millones.

La presentación de propuestas está prevista para este lunes 8 de junio a las 10:00 a.m.

El proyecto contempla la construcción de 10 parques de bolsillo distribuidos en los corregimientos de Calidonia, Bella Vista, San Francisco, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, Río Abajo y Juan Díaz, como parte de una primera fase orientada a recuperar espacios urbanos remanentes o subutilizados.

Construcción de parques de bolsillos en la avenida 12 de octubre, Pueblo Nuevo.

Los parques de bolsillo, explicó la Alcaldía, son microespacios públicos de acceso comunitario que surgieron en Europa tras la Segunda Guerra Mundial como una alternativa de bajo costo ante la escasez de recursos.

En el caso de Panamá, el municipio sostiene que estas intervenciones buscan atender problemas de movilidad y del entorno urbano asociados al crecimiento acelerado de la ciudad, marcado por un modelo “centrado en el automóvil”, que ha dejado áreas sin uso en intersecciones, bordes de calles e isletas vehiculares.

De acuerdo con el pliego de cargos, las zonas seleccionadas presentan condiciones recurrentes como aceras inexistentes o discontinuas, obstáculos en los espacios peatonales, falta de sombra, escasa vegetación, deficiente iluminación pública y ausencia de infraestructura adecuada para el manejo de aguas pluviales.

Acto fallido

En la primera licitación, celebrada el pasado 12 de mayo, la única propuesta fue presentada por la empresa Educational Furniture & Technology, S.A., que ofertó un monto similar al precio de referencia establecido por el municipio.

No obstante, tras evaluar la documentación presentada, la comisión evaluadora concluyó que la empresa no cumplía con todos los requisitos exigidos en el pliego de cargos, por lo que recomendó declarar desierto el acto público.