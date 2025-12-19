Panamá, 19 de diciembre del 2025

    20 de diciembre

    Museo del Canal abre sus puertas en Día de Duelo Nacional por la invasión de 1989

    Getzalette Reyes
    Al cumplirse 36 años de la invasión, el Museo del Canal presenta agenda especial por el 20 de diciembre.

    Este sábado 20 de diciembre de 2025 se cumplen 36 años de la invasión estadounidense a Panamá, una fecha marcada por el recuerdo y la reflexión nacional.

    En el marco de esta conmemoración, el Museo del Canal, en conjunto con el Movimiento Identidad Cultural y la Comisión 20 de Diciembre de 1989, anunció una agenda especial de actividades culturales y educativas.

    De acuerdo con la Ley 291 del 31 de marzo de 2022, el 20 de diciembre fue declarado Día de Duelo Nacional, “con motivo de la conmemoración de los caídos”. En esta fecha, el pabellón nacional debe izarse a media asta en todo el territorio nacional.

    Según los organizadores, la programación busca “promover la reflexión, el diálogo y el ejercicio de la memoria colectiva en torno a uno de los hechos más trascendentales de la historia reciente del país, honrando a las víctimas y visibilizando las historias de las comunidades impactadas”.

    Como parte de las actividades del sábado 20 de diciembre, el Museo del Canal, ubicado en la Plaza de la Independencia, en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, realizará una jornada de Puertas Abiertas, con entrada gratuita, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

    La agenda de actividades se extenderá del viernes 19 al domingo 21 de diciembre, e incluye proyecciones audiovisuales, recorridos históricos y visitas guiadas, con la participación de organizaciones comunitarias y especialistas.

    Entendemos la memoria como un ejercicio colectivo y necesario. Estas actividades nos permiten acompañar a las comunidades y abrir espacios de diálogo que contribuyan a una reflexión profunda sobre nuestra historia reciente”, señaló Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal.

    Por su parte, Efraín Guerrero, representante del Movimiento Identidad Cultural, expresó que “Nuestra misión es transformar la percepción sobre estas comunidades a través de la educación y la cultura, promoviendo un turismo sostenible y regenerativo que rescate la memoria colectiva del centro histórico del país”.

    Agenda de actividades

    Viernes 19 de diciembre

    Ni olvido, ni perdón

    Proyección de cortometrajes y documentales, seguida de un panel de discusión con miembros de la comunidad.

    ⏰ 3:00 p.m.

    🎟️ Actividad abierta al público

    Sábado 20 de diciembre

    Puertas Abiertas – Día de Duelo Nacional

    El Museo del Canal abre sus puertas de forma gratuita para honrar la memoria de las víctimas de la invasión de 1989.

    ⏰ 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

    Sábado 20 de diciembre

    Recorrido “Prohibido olvidar” – Conoce El Chorrillo

    Recorrido histórico guiado por miembros del Movimiento Identidad Cultural, con exposiciones interactivas y testimonios locales, con el acompañamiento de La Ruta del Metro.📍 Punto de encuentro: Museo del Canal

    ⏰ Turnos: 9:00 a.m. y 2:00 p.m.

    Domingo 21 de diciembre

    Recorrido guiado: La Invasión

    Visita guiada a través de exposiciones interactivas que invitan a reflexionar sobre el impacto de la invasión en la historia y la soberanía panameña.

    ⏰ 3:00 p.m.

    Portadista

