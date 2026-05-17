Música, cultura y tradición marcaron el Desfile de la Etnia Negra en Río Abajo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Comparsas, delegaciones culturales y cientos de asistentes llenaron de música, color y tradición las calles de Río Abajo durante el Desfile Cultural de la Etnia Negra 2026, realizado como parte de las actividades del Mes de la Etnia Negra en Panamá.

Cientos de personas se reunieron este domingo 17 de mayo en el corregimiento de Río Abajo para participar en el Desfile Cultural de la Etnia Negra 2026, una actividad que llenó las calles de música, color y expresiones tradicionales afrodescendientes.

Reinas, comparsas y delegaciones provenientes de distintos puntos del país participaron en el desfile promovido por la Asociación Afrodescendientes Panameños Unidos, como parte de las actividades del Mes de la Etnia Negra en Panamá.

Desfile Cultural de la Etnia Negra 2026 celebrado en Río Abajo. LP Gabriel Rodríguez

La ministra de Educación, Lucy Molinar, fungió como abanderada del desfile.

Niños, jóvenes y adultos lucieron vestimentas y atuendos inspirados en las tradiciones afro, mientras grupos culturales y musicales acompañaban el recorrido.

Desfile Cultural de la Etnia Negra 2026 celebrado en Río Abajo. LP Gabriel Rodríguez

El 30 de mayo fue declarado en Panamá como el Día de la Etnia Negra mediante la Ley 9 de 2000, como reconocimiento oficial al aporte histórico, cultural y social de la población afrodescendiente en la construcción del país.

Desfile Cultural de la Etnia Negra 2026 celebrado en Río Abajo. LP Gabriel Rodríguez

Durante mayo, Panamá celebra el Mes de la Etnia Negra con actividades que resaltan la riqueza cultural, histórica y el legado de las comunidades afrodescendientes, además de promover el respeto, la inclusión y el orgullo por la diversidad cultural del país.