Panamá, 17 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mes de la Etnia Negra

    Música, cultura y tradición marcaron el Desfile de la Etnia Negra en Río Abajo

    Comparsas, delegaciones culturales y cientos de asistentes llenaron de música, color y tradición las calles de Río Abajo durante el Desfile Cultural de la Etnia Negra 2026, realizado como parte de las actividades del Mes de la Etnia Negra en Panamá.

    Getzalette Reyes
    Música, cultura y tradición marcaron el Desfile de la Etnia Negra en Río Abajo
    Desfile Cultural de la Etnia Negra 2026 celebrado en Río Abajo. LP Gabriel Rodríguez

    Cientos de personas se reunieron este domingo 17 de mayo en el corregimiento de Río Abajo para participar en el Desfile Cultural de la Etnia Negra 2026, una actividad que llenó las calles de música, color y expresiones tradicionales afrodescendientes.

    Reinas, comparsas y delegaciones provenientes de distintos puntos del país participaron en el desfile promovido por la Asociación Afrodescendientes Panameños Unidos, como parte de las actividades del Mes de la Etnia Negra en Panamá.

    Música, cultura y tradición marcaron el Desfile de la Etnia Negra en Río Abajo
    Desfile Cultural de la Etnia Negra 2026 celebrado en Río Abajo. LP Gabriel Rodríguez

    La ministra de Educación, Lucy Molinar, fungió como abanderada del desfile.

    Niños, jóvenes y adultos lucieron vestimentas y atuendos inspirados en las tradiciones afro, mientras grupos culturales y musicales acompañaban el recorrido.

    Música, cultura y tradición marcaron el Desfile de la Etnia Negra en Río Abajo
    Desfile Cultural de la Etnia Negra 2026 celebrado en Río Abajo. LP Gabriel Rodríguez

    El 30 de mayo fue declarado en Panamá como el Día de la Etnia Negra mediante la Ley 9 de 2000, como reconocimiento oficial al aporte histórico, cultural y social de la población afrodescendiente en la construcción del país.

    Música, cultura y tradición marcaron el Desfile de la Etnia Negra en Río Abajo
    Desfile Cultural de la Etnia Negra 2026 celebrado en Río Abajo. LP Gabriel Rodríguez

    Durante mayo, Panamá celebra el Mes de la Etnia Negra con actividades que resaltan la riqueza cultural, histórica y el legado de las comunidades afrodescendientes, además de promover el respeto, la inclusión y el orgullo por la diversidad cultural del país.

    Getzalette Reyes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal. Leer más
    • Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario. Leer más
    • Aprueban $7.5 millones para indemnizar a consorcio del fallido nuevo Oncológico. Leer más
    • Camiones cisterna: contratos del Idaan por $7.3 millones salpican a figuras cercanas a Realizando Metas. Leer más
    • Sábado picante: Etelvina y sus dos paisanos. Leer más
    • Panamá aprueba ley para reemplazar soda por agua sin costo adicional en combos. Leer más
    • Combustibles volverán a aumentar a partir del 15 de mayo. Leer más