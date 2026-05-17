Música, cultura y tradición marcaron el Desfile de la Etnia Negra en Río Abajo

Cientos de personas se reunieron este domingo 17 de mayo en el corregimiento de Río Abajo para participar en el Desfile Cultural de la Etnia Negra 2026, una actividad que llenó las calles de música, color y expresiones tradicionales afrodescendientes.
Reinas, comparsas y delegaciones provenientes de distintos puntos del país participaron en el desfile promovido por la Asociación Afrodescendientes Panameños Unidos, como parte de las actividades del Mes de la Etnia Negra en Panamá.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, fungió como abanderada del desfile.
Niños, jóvenes y adultos lucieron vestimentas y atuendos inspirados en las tradiciones afro, mientras grupos culturales y musicales acompañaban el recorrido.
El 30 de mayo fue declarado en Panamá como el Día de la Etnia Negra mediante la Ley 9 de 2000, como reconocimiento oficial al aporte histórico, cultural y social de la población afrodescendiente en la construcción del país.
Durante mayo, Panamá celebra el Mes de la Etnia Negra con actividades que resaltan la riqueza cultural, histórica y el legado de las comunidades afrodescendientes, además de promover el respeto, la inclusión y el orgullo por la diversidad cultural del país.