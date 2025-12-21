Panamá, 21 de diciembre del 2025

    FIESTAS DE FIN DE AÑO

    Navidad bajo el agua: buzos y peces protagonizan jornada especial en el Biomuseo

    Getzalette Reyes
    Buzo navideño en la exposición "Océanos Divididos" del Biomuseo, ubicado en Amador. LP Anel Asprilla

    La cuenta regresiva para la Navidad 2025 ya comenzó y las actividades alusivas a esta época se sienten por todos lados.

    Este domingo 21 de diciembre, el Biomuseo no fue la excepción y se convirtió en escenario de una jornada llena de color, música y espíritu navideño.

    Uno de los momentos más llamativos fue el llamado “Buceo Navideño”, una actividad en la que buzos interactuaron y alimentaron a los peces de la exhibición permanente Océanos Divididos. La experiencia permitió a los visitantes ver de cerca cómo los buzos se desplazaban entre los acuarios, algunos incluso mostrando mensajes alusivos a la Navidad, lo que despertó sonrisas y aplausos entre niños y adultos.

    Buzo navideño en la exposición "Océanos Divididos" del Biomuseo, ubicado en Amador. LP Anel Asprilla

    La exhibición Océanos Divididos está conformada por dos acuarios semicilíndricos y tres peceras que ilustran cómo el océano Pacífico y el mar Caribe evolucionaron de forma distinta tras la formación del istmo de Panamá, convirtiéndose en uno de los espacios más emblemáticos del museo.

    Buzo navideño en la exposición "Océanos Divididos" del Biomuseo, ubicado en Amador. LP Anel Asprilla

    La jornada no terminó ahí. La banda de música Víctor Raúl González, del colegio Moisés Castillo Ocaña de La Chorrera, ofreció una presentación especial en el Biomuseo, ubicado en Amador, sumando música y tradición a la celebración.

    Con un repertorio cargado de melodías navideñas, la banda cautivó a los asistentes en una tarde que combinó ciencia, cultura y espíritu festivo en uno de los museos más emblemáticos del país.

    Getzalette Reyes

    Portadista

