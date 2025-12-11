Panamá, 11 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fiesta de fin de año

    Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre

    Henry Cárdenas P.
    Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre
    Las Naviferias se realizan en diferentes en diferentes puntos del país. Cortesía

    Las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan la próxima semana en diferentes regiones del país, y la entidad informó sobre los lugares habilitados los días 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre.

    La iniciativa de las Naviferias busca acercar alimentos básicos a precios accesibles para apoyar el presupuesto de las familias panameñas en la temporada de fin de año.

    Las tradicionales cajas navideñas, con un costo de $15, incluyen productos esenciales para la cena de diciembre.

    Lunes 15 de diciembre

    Panamá Oeste

    Cancha techada de Bejuco, en Chame.

    Panamá

    Gimnasio de Agua Bendita, en Chilibre.

    Alcalde Diaz, cancha del sector 11 de La Cabima.

    Martes 16 de diciembre

    Colón

    Parque central de Nombre de Dios.

    Campo deportivo de fútbol de Palenque cabecera.

    Parque central de María Chiquita.

    Frente a la Aduana de Portobelo.

    Bocas del Toro

    Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola.

    Panamá Oeste

    Auditorio del distrito de Capira.

    Casa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria

    de la Naranja), en Capira Rural.

    Panamá

    Tienda del Pueblo San Antonio.

    Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández, Juan Díaz.

    Miércoles 17 de diciembre

    Panamá Oeste

    Terrenos de la Feria de La Chorrera.

    Panamá

    Tienda del Pueblo Silos Pan de Azúcar, en el

    distrito de San Miguelito.

    Bocas del Toro

    Terrenos de la Feria del Mar, en Isla Colón.

    Jueves 18 de diciembre

    Comarca Ngäbe Buglé

    Soloy.

    Sabanitas.

    Hato July.

    Comarca Emberá Wounaan

    Lajas Blancas.

    Comarca Madungandí

    Madungandí.

    Panamá Oeste

    Plaza Town Center en Arraiján.

    Estacionamiento en la entrada de Hato Montaña, Arraiján.

    Panamá Este

    Plaza Pacora Gardens, en Las Garzas de Pacora.

    Mega Mall en Nuevo Tocumen.

    Viernes 19 de diciembre

    Comarca Ngäbe Buglé

    Agrodistribuidora de Chichica.

    El Piro, distrito de Ñurüm.

    Comarca Emberá Wounaan

    Puerto Indio.

    Comarca Naso Tjër Di.

    Bonylc.

    Panamá Oeste

    Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz, Arraiján.

    Panamá

    Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia.

    Comarca Majé Emberá Drúa

    Majé Emberá.

    Los puntos de venta están programados para abrir a las 7:00 a.m., pero dependiendo de la logística el inicio de la venta de productos puede empezar antes.

    Las personas deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?. Leer más
    • Costo de la Línea 3 del Metro supera los $4,481 millones tras incluirse el financiamiento del túnel. Leer más
    • Tensiones en España salpican a Panamá por el Congreso Internacional de la Lengua. Leer más
    • Las tiendas permanentes del IMA estarán cerradas en los próximos días. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Millones, sociedades y testaferros: los hechos que sostienen el caso contra Héctor Brands. Leer más