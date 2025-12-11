Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre

Las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan la próxima semana en diferentes regiones del país, y la entidad informó sobre los lugares habilitados los días 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre.
La iniciativa de las Naviferias busca acercar alimentos básicos a precios accesibles para apoyar el presupuesto de las familias panameñas en la temporada de fin de año.
Las tradicionales cajas navideñas, con un costo de $15, incluyen productos esenciales para la cena de diciembre.
Lunes 15 de diciembre
Panamá Oeste
Cancha techada de Bejuco, en Chame.
Panamá
Gimnasio de Agua Bendita, en Chilibre.
Alcalde Diaz, cancha del sector 11 de La Cabima.
Martes 16 de diciembre
Colón
Parque central de Nombre de Dios.
Campo deportivo de fútbol de Palenque cabecera.
Parque central de María Chiquita.
Frente a la Aduana de Portobelo.
Bocas del Toro
Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola.
Panamá Oeste
Auditorio del distrito de Capira.
Casa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria
de la Naranja), en Capira Rural.
Panamá
Tienda del Pueblo San Antonio.
Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández, Juan Díaz.
Miércoles 17 de diciembre
Panamá Oeste
Terrenos de la Feria de La Chorrera.
Panamá
Tienda del Pueblo Silos Pan de Azúcar, en el
distrito de San Miguelito.
Bocas del Toro
Terrenos de la Feria del Mar, en Isla Colón.
Jueves 18 de diciembre
Comarca Ngäbe Buglé
Soloy.
Sabanitas.
Hato July.
Comarca Emberá Wounaan
Lajas Blancas.
Comarca Madungandí
Madungandí.
Panamá Oeste
Plaza Town Center en Arraiján.
Estacionamiento en la entrada de Hato Montaña, Arraiján.
Panamá Este
Plaza Pacora Gardens, en Las Garzas de Pacora.
Mega Mall en Nuevo Tocumen.
Viernes 19 de diciembre
Comarca Ngäbe Buglé
Agrodistribuidora de Chichica.
El Piro, distrito de Ñurüm.
Comarca Emberá Wounaan
Puerto Indio.
Comarca Naso Tjër Di.
Bonylc.
Panamá Oeste
Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz, Arraiján.
Panamá
Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia.
Comarca Majé Emberá Drúa
Majé Emberá.
Los puntos de venta están programados para abrir a las 7:00 a.m., pero dependiendo de la logística el inicio de la venta de productos puede empezar antes.
Las personas deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables.