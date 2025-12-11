Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre

Fiesta de fin de año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan la próxima semana en diferentes regiones del país, y la entidad informó sobre los lugares habilitados los días 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre.

La iniciativa de las Naviferias busca acercar alimentos básicos a precios accesibles para apoyar el presupuesto de las familias panameñas en la temporada de fin de año.

Las tradicionales cajas navideñas, con un costo de $15, incluyen productos esenciales para la cena de diciembre.

Lunes 15 de diciembre

Panamá Oeste

Cancha techada de Bejuco, en Chame.

Panamá

Gimnasio de Agua Bendita, en Chilibre.

Alcalde Diaz, cancha del sector 11 de La Cabima.

Martes 16 de diciembre

Colón

Parque central de Nombre de Dios.

Campo deportivo de fútbol de Palenque cabecera.

Parque central de María Chiquita.

Frente a la Aduana de Portobelo.

Bocas del Toro

Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola.

Panamá Oeste

Auditorio del distrito de Capira.

Casa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria

de la Naranja), en Capira Rural.

Panamá

Tienda del Pueblo San Antonio.

Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández, Juan Díaz.

Miércoles 17 de diciembre

Panamá Oeste

Terrenos de la Feria de La Chorrera.

Panamá

Tienda del Pueblo Silos Pan de Azúcar, en el

distrito de San Miguelito.

Bocas del Toro

Terrenos de la Feria del Mar, en Isla Colón.

Jueves 18 de diciembre

Comarca Ngäbe Buglé

Soloy.

Sabanitas.

Hato July.

Comarca Emberá Wounaan

Lajas Blancas.

Comarca Madungandí

Madungandí.

Panamá Oeste

Plaza Town Center en Arraiján.

Estacionamiento en la entrada de Hato Montaña, Arraiján.

Panamá Este

Plaza Pacora Gardens, en Las Garzas de Pacora.

Mega Mall en Nuevo Tocumen.

Viernes 19 de diciembre

Comarca Ngäbe Buglé

Agrodistribuidora de Chichica.

El Piro, distrito de Ñurüm.

Comarca Emberá Wounaan

Puerto Indio.

Comarca Naso Tjër Di.

Bonylc.

Panamá Oeste

Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz, Arraiján.

Panamá

Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia.

Comarca Majé Emberá Drúa

Majé Emberá.

Los puntos de venta están programados para abrir a las 7:00 a.m., pero dependiendo de la logística el inicio de la venta de productos puede empezar antes.

Las personas deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables.