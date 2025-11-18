Naviferias 2025 llegan con más puestos, código QR y medidas estrictas contra el ‘juega vivo’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con el inicio de las denominadas Naviferias, que comienzan el próximo 2 de diciembre, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) busca frenar a los “juega vivos” que intentan separar cupos en las filas o comprar más de una vez la canasta navideña de $15.00, que incluye el reconocido jamón ahumado.

El director del IMA, Nilo Murillo, explicó que la compra de las cajas de Navidad —que incluyen jamón picnic con hueso, 10 libras de arroz, una lata de guandú, una libra de sal y una libra de azúcar— se realizará mediante la verificación de la cédula de las personas presentes en la fila.

Las caja de navidad que incluye jamón picnic con hueso, 10 libras de arroz, una lata de guandú, una libra de sal y una libra de azúcar. Su costo será de $15.00. LP Yaritza Mojica

El IMA informó que la apertura de las Naviferias se dará entre las 5:30 a.m. y las 6:00 a.m., y se extenderá hasta las 12:00 p.m., o hasta atender al último cliente, garantizando el abastecimiento diario según la demanda.

Murillo advirtió que no se permitirá el “juega vivo” y que la seguridad estará a cargo de la Policía Nacional. Además, no se permitirá el uso de listados, boletos ni números para separar puestos en la fila, ni la participación de “carretilleros que cuiden los puestos”, señaló.

Las personas con discapacidad y los jubilados tendrán, en cada feria, una fila especial. Murillo también solicitó a los panameños que no hagan fila desde la medianoche, que el proceso de compra será rápido.

El director del IMA aclaró que la venta de las cajas navideñas será rápida, ya que contarán con personal suficiente para atender a los consumidores. Además, las bolsas estarán previamente empacadas y organizadas, por lo que estiman que el proceso de compra será ágil.

El IMA recordó a la población que, para realizar sus compras, deben llevar efectivo, cédula y una bolsa reutilizable.

También recalcó que contarán con un sistema de verificación mediante código QR, que impedirá compras duplicadas y permitirá generar estadísticas en tiempo real. “El QR nos dice cuándo compraste y garantiza que no puedas volver a hacerlo; así todo el mundo recibe lo suyo”, explicó el director del IMA.

En cuanto a los puntos de venta, se informó que se ampliará la cobertura, pasando de 89 Naviferias realizadas en 2024 a 123 en 2025, con el objetivo de llegar a más comunidades y asegurar que más familias puedan beneficiarse.

Entre las nuevas comunidades se encuentran Valle de Antón, Río Hato, Dividida y Palenque, en Colón, entre otras.

El año pasado, el distrito de San Miguelito registró la mayor asistencia a las Naviferias, con 22 mil compradores en un solo día, y se espera un incremento en esta edición.

Para este año, el IMA tendrá disponible 500 mil cajas navideñas. Solo en el jamón ahumado se realizó una inversión de 6 millones de dólares. De las 500 mil unidades de jamón ahumado con hueso, 200 mil fueron adquiridas a la distribuidora nacional y 300 mil a la agroindustria panameña, lo que también impulsa la producción local.

Según el calendario de las Naviferias, el martes 2 de diciembre se iniciará la jornada en los distritos de Bugaba, Barú y Renacimiento, en la provincia de Chiriquí. En Los Santos se llevará a cabo en La Villa, Macaracas, Guararé, Las Tablas, Pedasí, Pocría y Tonosí; mientras que en Herrera se realizará en Chitré, Monagrillo y La Arena.