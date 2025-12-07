Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los lugares donde se realizarán las naviferias correspondientes a los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, una iniciativa que busca acercar alimentos básicos a precios accesibles para apoyar el presupuesto de las familias panameñas en la temporada de fin de año.

Las tradicionales cajas navideñas, con un costo de $15.00, incluyen productos esenciales para la cena de diciembre:

Un jamón picnic

Maíz pilado

Sal

Guandú en lata

Una lata de piña en rodajas o aceite

Cinco libras de arroz

Una libra de azúcar

Naviferias del IMA para el 9 de diciembre

Coclé

Tienda permanente del IMA de Penonomé

Casa comunal de Tambo, distrito de Penonomé

Veraguas

Parque principal de Calobre cabecera

Parque central en San Francisco cabecera

Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa

Parque central de Santa Fe

Parque principal del corregimiento de Cañazas

Naviferias del IMA para el 10 de diciembre

Colón

Centro de arte y cultura en Barrio Sur

Mercado público de San Juan

Terrenos de la Feria de Colón, Buena Vista

Veraguas

Parque central de Las Palmas

Cancha multiuso Los Ruices

Parque central de Río de Jesús

Terrenos de la Feria de Soná

Casa comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco

Chiriquí

Terrenos de la Feria de San José de David

Darién

Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza

Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, Metetí

Terrenos de la Feria de Santa Fe

Bocas del Toro

Terreno de la feria de Rambala, en Chiriquí Grande

Jueves 11 de diciembre

Jueves 11 de diciembre

Naviferias del IMA para el 11 de diciembre

Veraguas

Parque central de Atalaya cabecera

Santiago Mall, distrito de Santiago

Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera

Darién

Cancha techada de La Palma

Cancha de la Escuela del Real de Santa María

Bocas del Toro

Cancha de Una Milla, Almirante

Colón

Polideportivo de Cativá

Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón

Cancha multiuso de Escobal

Naviferias del IMA para el 12 de diciembre

Colón

Frente a la Junta Comunal de El Guabo

Parque Público de Chagres

Parque público de Miguel de la Borda

Darién

Cancha del pueblo de Jaqué

Casa del comité de Garachiné

Bocas del Toro

Parador fotográfico de Changuinola

Veraguas

Parque central de Montijo

Casa comunal de Isla Gobernadora

Cancha techada de Llano Cativá, en Mariato

Casa comunal de Quebro

Panamá Oeste

Parque central de San Carlos

El IMA recordó que estas jornadas se desarrollan para respaldar la economía familiar durante diciembre, mes en el que tradicionalmente aumenta la demanda de productos alimenticios.

La institución invitó a la ciudadanía a asistir a los puntos más cercanos para adquirir las cajas navideñas y aprovechar los precios solidarios.