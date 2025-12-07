Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los lugares donde se realizarán las naviferias correspondientes a los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, una iniciativa que busca acercar alimentos básicos a precios accesibles para apoyar el presupuesto de las familias panameñas en la temporada de fin de año.
Las tradicionales cajas navideñas, con un costo de $15.00, incluyen productos esenciales para la cena de diciembre:
Un jamón picnic
Maíz pilado
Sal
Guandú en lata
Una lata de piña en rodajas o aceite
Cinco libras de arroz
Una libra de azúcar
Naviferias del IMA para el 9 de diciembre
Coclé
Tienda permanente del IMA de Penonomé
Casa comunal de Tambo, distrito de Penonomé
Veraguas
Parque principal de Calobre cabecera
Parque central en San Francisco cabecera
Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa
Parque central de Santa Fe
Parque principal del corregimiento de Cañazas
Naviferias del IMA para el 10 de diciembre
Colón
Centro de arte y cultura en Barrio Sur
Mercado público de San Juan
Terrenos de la Feria de Colón, Buena Vista
Veraguas
Parque central de Las Palmas
Cancha multiuso Los Ruices
Parque central de Río de Jesús
Terrenos de la Feria de Soná
Casa comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco
Chiriquí
Terrenos de la Feria de San José de David
Darién
Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza
Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, Metetí
Terrenos de la Feria de Santa Fe
Bocas del Toro
Terreno de la feria de Rambala, en Chiriquí Grande
Jueves 11 de diciembre
Jueves 11 de diciembre
Naviferias del IMA para el 11 de diciembre
Veraguas
Parque central de Atalaya cabecera
Santiago Mall, distrito de Santiago
Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera
Darién
Cancha techada de La Palma
Cancha de la Escuela del Real de Santa María
Bocas del Toro
Cancha de Una Milla, Almirante
Colón
Polideportivo de Cativá
Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón
Cancha multiuso de Escobal
Naviferias del IMA para el 12 de diciembre
Colón
Frente a la Junta Comunal de El Guabo
Parque Público de Chagres
Parque público de Miguel de la Borda
Darién
Cancha del pueblo de Jaqué
Casa del comité de Garachiné
Bocas del Toro
Parador fotográfico de Changuinola
Veraguas
Parque central de Montijo
Casa comunal de Isla Gobernadora
Cancha techada de Llano Cativá, en Mariato
Casa comunal de Quebro
Panamá Oeste
Parque central de San Carlos
El IMA recordó que estas jornadas se desarrollan para respaldar la economía familiar durante diciembre, mes en el que tradicionalmente aumenta la demanda de productos alimenticios.
La institución invitó a la ciudadanía a asistir a los puntos más cercanos para adquirir las cajas navideñas y aprovechar los precios solidarios.