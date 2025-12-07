Panamá, 07 de diciembre del 2025

    VENTA DE CAJAS NAVIDEÑAS

    Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?

    Aleida Samaniego C.
    Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?
    Las naviferias está semana se mantendrán en el interior del país. Archivo

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los lugares donde se realizarán las naviferias correspondientes a los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, una iniciativa que busca acercar alimentos básicos a precios accesibles para apoyar el presupuesto de las familias panameñas en la temporada de fin de año.

    Las tradicionales cajas navideñas, con un costo de $15.00, incluyen productos esenciales para la cena de diciembre:

    • Un jamón picnic

    • Maíz pilado

    • Sal

    • Guandú en lata

    • Una lata de piña en rodajas o aceite

    • Cinco libras de arroz

    • Una libra de azúcar

    Naviferias del IMA para el 9 de diciembre

    Coclé

    • Tienda permanente del IMA de Penonomé

    • Casa comunal de Tambo, distrito de Penonomé

    Veraguas

    • Parque principal de Calobre cabecera

    • Parque central en San Francisco cabecera

    • Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa

    • Parque central de Santa Fe

    • Parque principal del corregimiento de Cañazas

    Naviferias del IMA para el 10 de diciembre

    Colón

    • Centro de arte y cultura en Barrio Sur

    • Mercado público de San Juan

    • Terrenos de la Feria de Colón, Buena Vista

    Veraguas

    • Parque central de Las Palmas

    • Cancha multiuso Los Ruices

    • Parque central de Río de Jesús

    • Terrenos de la Feria de Soná

    • Casa comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco

    Chiriquí

    • Terrenos de la Feria de San José de David

    Darién

    • Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza

    • Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, Metetí

    • Terrenos de la Feria de Santa Fe

    Bocas del Toro

    • Terreno de la feria de Rambala, en Chiriquí Grande

    • Jueves 11 de diciembre

    Naviferias del IMA para el 11 de diciembre

    Veraguas

    • Parque central de Atalaya cabecera

    • Santiago Mall, distrito de Santiago

    • Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera

    Darién

    • Cancha techada de La Palma

    • Cancha de la Escuela del Real de Santa María

    Bocas del Toro

    • Cancha de Una Milla, Almirante

    Colón

    • Polideportivo de Cativá

    • Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón

    • Cancha multiuso de Escobal

    Naviferias del IMA para el 12 de diciembre

    Colón

    • Frente a la Junta Comunal de El Guabo

    • Parque Público de Chagres

    • Parque público de Miguel de la Borda

    Darién

    • Cancha del pueblo de Jaqué

    • Casa del comité de Garachiné

    Bocas del Toro

    • Parador fotográfico de Changuinola

    Veraguas

    • Parque central de Montijo

    • Casa comunal de Isla Gobernadora

    • Cancha techada de Llano Cativá, en Mariato

    • Casa comunal de Quebro

    Panamá Oeste

    • Parque central de San Carlos

    El IMA recordó que estas jornadas se desarrollan para respaldar la economía familiar durante diciembre, mes en el que tradicionalmente aumenta la demanda de productos alimenticios.

    La institución invitó a la ciudadanía a asistir a los puntos más cercanos para adquirir las cajas navideñas y aprovechar los precios solidarios.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

