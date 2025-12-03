Naviferias del IMA 2025: lugares y horarios para comprar este 3 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este miércoles 3 de diciembre se realizarán las tradicionales naviferias en: Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá este.
Las jornadas iniciarán a las 7:00 a.m. y ofrecerán al público una amplia variedad de productos a precios accesibles, con el objetivo de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada festiva.
Entre los artículos disponibles destacan las bolsas navideñas, que incluyen el esperado jamón picnic, además de otros productos de consumo básico.
El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo así el cuidado del medio ambiente.
Puntos de venta de las bolsas navideñas
Chiriquí
Frente a la Feria de Las Flores, Boquete
Plaza de Dolega
Parque de Gualaca
Los Santos
Calle frente al Banco Nacional, Macaracas
Parque Central, Pedasí
Parque Santo Tomás de Villanueva, Pocrí
Cancha Municipal de Tonosí
Herrera
Plaza de Toros de Parita
Cancha Comunal de Cabuya
Cancha Municipal de Santa María
Estadio Municipal de El Rincón
Casa Comunal de Los Canelos
Casa Comunal de El Limón
Panamá este
Casa Comunal de Unión Santeña, Chepo
Terrenos de la Feria de Tortí