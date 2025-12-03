Panamá, 03 de diciembre del 2025

    |
    VENTA DE BOLSAS NAVIDEÑAS

    Naviferias del IMA 2025: lugares y horarios para comprar este 3 de diciembre

    Aleida Samaniego C.
    El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables. Cortesía

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este miércoles 3 de diciembre se realizarán las tradicionales naviferias en: Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá este.

    Las jornadas iniciarán a las 7:00 a.m. y ofrecerán al público una amplia variedad de productos a precios accesibles, con el objetivo de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada festiva.

    Entre los artículos disponibles destacan las bolsas navideñas, que incluyen el esperado jamón picnic, además de otros productos de consumo básico.

    El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo así el cuidado del medio ambiente.

    Puntos de venta de las bolsas navideñas

    Chiriquí

    • Frente a la Feria de Las Flores, Boquete

    • Plaza de Dolega

    • Parque de Gualaca

    Los Santos

    • Calle frente al Banco Nacional, Macaracas

    • Parque Central, Pedasí

    • Parque Santo Tomás de Villanueva, Pocrí

    • Cancha Municipal de Tonosí

    El jamón es el producto más buscado. Cortesía

    Herrera

    • Plaza de Toros de Parita

    • Cancha Comunal de Cabuya

    • Cancha Municipal de Santa María

    • Estadio Municipal de El Rincón

    • Casa Comunal de Los Canelos

    • Casa Comunal de El Limón

    Panamá este

    • Casa Comunal de Unión Santeña, Chepo

    • Terrenos de la Feria de Tortí

