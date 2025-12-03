Naviferias del IMA 2025: lugares y horarios para comprar este 3 de diciembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este miércoles 3 de diciembre se realizarán las tradicionales naviferias en: Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá este.

Las jornadas iniciarán a las 7:00 a.m. y ofrecerán al público una amplia variedad de productos a precios accesibles, con el objetivo de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada festiva.

Entre los artículos disponibles destacan las bolsas navideñas, que incluyen el esperado jamón picnic, además de otros productos de consumo básico.

El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo así el cuidado del medio ambiente.

Puntos de venta de las bolsas navideñas

Chiriquí

Frente a la Feria de Las Flores, Boquete

Plaza de Dolega

Parque de Gualaca

Los Santos

Calle frente al Banco Nacional, Macaracas

Parque Central, Pedasí

Parque Santo Tomás de Villanueva, Pocrí

Cancha Municipal de Tonosí

El jamón es el producto más buscado. Cortesía

Herrera

Plaza de Toros de Parita

Cancha Comunal de Cabuya

Cancha Municipal de Santa María

Estadio Municipal de El Rincón

Casa Comunal de Los Canelos

Casa Comunal de El Limón

Panamá este