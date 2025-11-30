Naviferias del IMA: dónde comprar la caja navideña el martes 2 de diciembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las tradicionales naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comienzan este martes 2 de diciembre en Chiriquí, Los Santos y Herrera. Desde las 7:00 a.m., los residentes podrán comprar las esperadas cajas navideñas, uno de los productos más demandados de la temporada por su precio accesible y contenido básico para la cena familiar.

El IMA recordó que las personas interesadas en adquirir la caja deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable, como parte de las disposiciones logísticas establecidas para estas ferias.

El director del IMA, Nilo Murillo, informó que este año se habilitarán 132 puntos de venta en todo el país, incluyendo áreas de difícil acceso, como varias islas y el corregimiento de Jaqué, en la provincia de Darién. Las naviferias se desarrollarán hasta el viernes 19 de diciembre.

Aquí está el calendario oficial de las Naviferias del IMA 2025, correspondiente a la semana del 2 al 6 de diciembre #ConPasoFirme pic.twitter.com/70WvEVebWL — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 26, 2025

Las cajas navideñas tendrán un costo de $15.00 e incluirán un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias para el martes 2 de diciembre

Chiriquí

• Plaza del Ferrocarril, distrito de Bugaba

• Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú

• Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno

Los Santos

• Parque Simón Bolívar, distrito de Los Santos

• Parque Viviana Pérez, distrito de Guararé

• Parque Belisario Porras, Las Tablas

Herrera

• Parque Herrera, en Chitré cabecera

• Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo

• Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré