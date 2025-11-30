Panamá, 30 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    VENTA DE COMIDA

    Naviferias del IMA: dónde comprar la caja navideña el martes 2 de diciembre

    Aleida Samaniego C.
    Productos de la caja navideñas del IMA. Cortesía

    Las tradicionales naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comienzan este martes 2 de diciembre en Chiriquí, Los Santos y Herrera. Desde las 7:00 a.m., los residentes podrán comprar las esperadas cajas navideñas, uno de los productos más demandados de la temporada por su precio accesible y contenido básico para la cena familiar.

    Bolsas navideñas del IMA: estos son los puntos de venta del 2 al 6 de diciembre

    El IMA recordó que las personas interesadas en adquirir la caja deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable, como parte de las disposiciones logísticas establecidas para estas ferias.

    El director del IMA, Nilo Murillo, informó que este año se habilitarán 132 puntos de venta en todo el país, incluyendo áreas de difícil acceso, como varias islas y el corregimiento de Jaqué, en la provincia de Darién. Las naviferias se desarrollarán hasta el viernes 19 de diciembre.

    Las cajas navideñas tendrán un costo de $15.00 e incluirán un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

    Naviferias para el martes 2 de diciembre

    Chiriquí

    • Plaza del Ferrocarril, distrito de Bugaba

    • Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú

    • Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno

    Los Santos

    • Parque Simón Bolívar, distrito de Los Santos

    • Parque Viviana Pérez, distrito de Guararé

    • Parque Belisario Porras, Las Tablas

    Herrera

    • Parque Herrera, en Chitré cabecera

    • Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo

    • Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

