Panamá, 15 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    BOLSA NAVIDEÑA

    Naviferias del IMA esta semana en Panamá y Panamá Oeste: conozca los puntos precisos

    Aleida Samaniego C.
    Las Naviferias llegan esta semana a Panamá y Panamá Oeste. Cortesía

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Naviferias correspondientes a la semana del 15 al 19 de diciembre. Estas ferias están dirigidas a los residentes de Panamá, Panamá Oeste y varias provincias y comarcas del país.

    Las Naviferias ofrecen productos esenciales para la mesa navideña, incluyendo el popular jamón picnic, disponible desde las 7:00 a.m. El IMA recordó que los consumidores deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

    Calendario de Naviferias 15 al 17 de diciembre

    Lunes 15 de diciembre

    Panamá Oeste:

    • Cancha techada de Bejuco, Chame

    • Auditorio del distrito de Capira

    • Casa Cultural de El Cacao (Terrenos de la Feria de la Naranja), Capira Rural

    Panamá:

    • Gimnasio de Agua Bendita, Chilibre

    • Alcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima

    Martes 16 de diciembre

    Panamá Oeste:

    • Terrenos de la Feria de La Chorrera

    Panamá:

    • Tienda del Pueblo Silos de Pan de Azúcar, San Miguelito

    Miércoles 17 de diciembre

    • Tienda del Pueblo Frigo San Antonio

    • Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


