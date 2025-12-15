Naviferias del IMA esta semana en Panamá y Panamá Oeste: conozca los puntos precisos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Naviferias correspondientes a la semana del 15 al 19 de diciembre. Estas ferias están dirigidas a los residentes de Panamá, Panamá Oeste y varias provincias y comarcas del país.

Las Naviferias ofrecen productos esenciales para la mesa navideña, incluyendo el popular jamón picnic, disponible desde las 7:00 a.m. El IMA recordó que los consumidores deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

Calendario de Naviferias 15 al 17 de diciembre

Lunes 15 de diciembre

Panamá Oeste:

Cancha techada de Bejuco, Chame

Auditorio del distrito de Capira

Casa Cultural de El Cacao (Terrenos de la Feria de la Naranja), Capira Rural

Panamá:

Gimnasio de Agua Bendita, Chilibre

Alcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima

Martes 16 de diciembre

Panamá Oeste:

Terrenos de la Feria de La Chorrera

Panamá:

Tienda del Pueblo Silos de Pan de Azúcar, San Miguelito

Miércoles 17 de diciembre