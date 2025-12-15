Naviferias del IMA esta semana en Panamá y Panamá Oeste: conozca los puntos precisos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Naviferias correspondientes a la semana del 15 al 19 de diciembre. Estas ferias están dirigidas a los residentes de Panamá, Panamá Oeste y varias provincias y comarcas del país.
Las Naviferias ofrecen productos esenciales para la mesa navideña, incluyendo el popular jamón picnic, disponible desde las 7:00 a.m. El IMA recordó que los consumidores deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.
Calendario de Naviferias 15 al 17 de diciembre
Lunes 15 de diciembre
Panamá Oeste:
Cancha techada de Bejuco, Chame
Auditorio del distrito de Capira
Casa Cultural de El Cacao (Terrenos de la Feria de la Naranja), Capira Rural
Panamá:
Gimnasio de Agua Bendita, Chilibre
Alcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima
Martes 16 de diciembre
Panamá Oeste:
Terrenos de la Feria de La Chorrera
Panamá:
Tienda del Pueblo Silos de Pan de Azúcar, San Miguelito
Miércoles 17 de diciembre
Tienda del Pueblo Frigo San Antonio
Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández