Naviferias: IMA anuncia ‘gran cierre’ para el martes 30 de diciembre en Arraiján

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la última jornada de ventas de las Naviferias de este fin de año, la cual se llevará a cabo el martes 30 de diciembre, en Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con el IMA, esta Naviferia se realizará en la cancha de baloncesto del sector de Bique, al lado de la Junta Comunal de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján.

La venta de la caja o bolsa navideña empezará a las 7:00 a.m., y se les recuerda a las personas que deben presentar la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables.

Cabe destacar que las Naviferias empezaron a activarse desde inicios del mes de diciembre en diferentes regiones del país.

Las tradicionales cajas navideñas, con un costo de $15.00, incluyen productos esenciales para la cena de diciembre: