¿Negocio de la medicina? Colegio Médico propone examen nacional para ingresar a la carrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Colegio Médico de Panamá ha propuesto al Ministerio de Salud (Minsa) la creación de un examen nacional de ingreso para las facultades de medicina, aplicable a todas las universidades del país.

Esta propuesta busca garantizar una selección más integral de los futuros médicos, no solo en términos de conocimientos académicos, sino también en aspectos humanos clave como la empatía, la vocación de servicio y la orientación prosocial. La iniciativa ha generado un debate sobre la calidad educativa en el sector y la creciente mercantilización de la medicina.

Según la misiva enviada al ministro Fernando Boyd Galindo, la propuesta del Colegio Médico plantea que la formación de médicos debe ser más que solo técnica. “La medicina no solo se trata de conocimientos técnicos, sino de un compromiso humano profundo”, señala el gremio. La carta enfatiza que, además de ser competentes en términos académicos, los futuros médicos deben estar comprometidos con el bienestar social, actuar con responsabilidad y mostrar una verdadera vocación de servicio.

La carta, firmada por la presidenta del Colegio Médico, Raquel Gutiérrez de Mock, subraya que la medicina debe formar profesionales que no solo “sepan”, sino que también “sientan y actúen” con empatía. Esto resalta una preocupación a largo plazo sobre la necesidad de preparar médicos que sean sensibles a las necesidades humanas de los pacientes, no solo capacitados en el ámbito técnico y científico.

Lea aquí la carta:

La mercantilización de la medicina

La propuesta del Colegio Médico de Panamá también está vinculada a una preocupación mayor: la mercantilización de la medicina. En los últimos años, varias universidades privadas han comenzado a ofrecer la carrera de medicina, pero la calidad de la educación ha sido cuestionada por algunos sectores del gremio.

El Colegio Médico de Panamá rechaza rotundamente que la formación médica se convierta en un negocio. Según la organización, la educación médica no debe verse como una transacción comercial, sino como un compromiso ético y social con la salud de la población.

“La medicina es una vocación de servicio y no puede reducirse a una transacción comercial. La salud de la población debe ser el fin último de nuestra labor”, enfatiza la presidenta del Colegio Médico. Este rechazo a la mercantilización no solo se refiere a la creciente cantidad de universidades privadas, sino también a la priorización de los intereses económicos sobre la formación de profesionales comprometidos con la sociedad.

El gremio médico hace un llamado a las autoridades del gobierno, las instituciones educativas y los estudiantes para que trabajen juntos en la creación de soluciones que garanticen una educación médica de calidad. La organización considera urgente que las autoridades reflexionen sobre el impacto de la mercantilización en la calidad de la formación y subraya la necesidad de garantizar que los estudiantes reciban una educación ética, socialmente responsable y de la más alta calidad posible.

Resultados en los exámenes

El Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina del Minsa también ha solicitado la intervención de las autoridades en relación con la situación de varias universidades privadas del país. En una misiva enviada el 20 de octubre de 2025 al ministro Fernando Boyd Galindo, el Consejo presentó los resultados de los Exámenes de Certificación Básica en Medicina 2025, que mostraron una tendencia negativa preocupante que se mantiene desde hace más de una década.

En la carta, a la que La Prensa tuvo acceso, el Consejo destacó que los exámenes se llevaron a cabo en tres fechas: 31 de enero, 10 de mayo y 4 de septiembre. Los exámenes fueron completamente digitales, y la nota mínima de aprobación fue del 41.5% en los dos primeros exámenes, con un aumento a 45% en septiembre, con el fin de garantizar estándares más rigurosos y alineados con la formación médica internacional.

Los datos presentados por el Consejo Interinstitucional revelaron grandes disparidades en el desempeño de las diferentes universidades:

Universidad Columbus: De 383 estudiantes evaluados, 237 lo hicieron por segunda o tercera vez. Los primerizos mostraron tasas de no aprobación del 47% en enero y 65% en septiembre. En mayo, la tasa de no aprobación fue del 72% entre quienes presentaron el examen por segunda vez. La tasa de aprobación anual fue del 50%.

Universidad Latina: Los estudiantes que presentaron el examen por segunda o tercera vez mostraron tasas de aprobación superiores a los primerizos en algunos casos. La aprobación total fue del 49%, con un 47% de no aprobados en los exámenes repetidos.

Universidad Americana: Esta universidad mostró un panorama aún más alarmante. Entre enero y mayo, los estudiantes que presentaron el examen por segunda o tercera vez fueron el doble de los primerizos, con una tasa de no aprobación de 45% en enero y 77% en mayo. En septiembre, los estudiantes que lo hicieron por segunda o tercera vez fueron nueve veces más (64 frente a 7), con un 77% de no aprobados. La tasa de aprobación anual fue de solo 35%.

Universidad Interamericana: Los resultados fueron intermedios, con una tasa de aprobación anual del 61% y 59% entre quienes lo presentaron por segunda o tercera vez.

Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi): Esta universidad se destacó positivamente, con una tasa de aprobación anual del 81%, incluyendo un 68% entre quienes lo presentaron por segunda o tercera vez.

Universidad de Panamá: Con una tasa de aprobación del 99%, se consolidó como la mejor evaluada, incluyendo también a los estudiantes que repitieron el examen.

Una situación insostenible

A partir de estos resultados, el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina ha advertido que la situación es insostenible, especialmente en universidades como Columbus, Latina y Americana, donde los bajos niveles de aprobación persisten año tras año. Las universidades Interamericana y Unachi muestran un desempeño intermedio, mientras que la Universidad de Panamá sigue siendo la líder en rendimiento académico.

En este contexto, el Consejo solicitó una intervención urgente no solo del Minsa, sino también del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) y otras entidades vinculadas a la educación superior. Se busca asegurar que la formación médica cumpla con los estándares más altos de calidad y, al mismo tiempo, proteger la salud de la población.

Tanto el Colegio Médico de Panamá como el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina hacen un llamado urgente al diálogo entre autoridades, universidades y estudiantes. Es necesario encontrar soluciones que aborden la crisis educativa actual sin comprometer la calidad de la formación ni la confianza de la sociedad en sus futuros médicos.

La situación educativa en Panamá requiere medidas inmediatas para asegurar que la educación médica siga siendo un compromiso ético y social, y no simplemente una respuesta reactiva a las demandas del mercado.

En conclusión, la propuesta del Colegio Médico de Panamá sobre la creación de un examen nacional de ingreso para las facultades de medicina se presenta como una medida urgente para garantizar una selección más rigurosa, ética y socialmente responsable de los futuros médicos del país. La preocupación por la mercantilización de la medicina y los alarmantes resultados de los exámenes de certificación médica reflejan la necesidad de tomar decisiones rápidas y consensuadas que aseguren la calidad de la formación médica y protejan la salud pública.