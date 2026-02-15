Panamá, 15 de febrero del 2026

    INCIDENTES

    Niño de 8 años muere ahogado en Penonomé y hombre desaparece en balneario en Chiriquí este domingo de Carnaval

    José González Pinilla
    Niño de 8 años muere ahogado en Penonomé y hombre desaparece en balneario en Chiriquí este domingo de Carnaval
    Miembros del Sinaproc vigilan playas. Cortesía/Sinaproc

    Un menor de 8 años murió ahogado en un balneario de Penonomé y un hombre de aproximadamente 45 años fue reportado como desaparecido tras sumergirse en un charco en Chiriquí.

    Ambos hechos ocurrieron este domingo de Carnaval, 15 de febrero, confirmó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

    El menor falleció en el balneario Aguas Blancas, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

    De acuerdo con información suministrada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Ministerio de Salud (Minsa), el niño fue trasladado al Hospital Aquilino Tejeira, donde ingresó con signos vitales; sin embargo, posteriormente se dictaminó su fallecimiento.

    En tanto, el adulto fue visto por última vez en el balneario Charco Las Lajas, en el distrito de Gualaca, provincia de Chiriquí.

    En el área se mantienen labores de búsqueda y rastreo por parte de agentes de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Cuerpo de Bomberos y personal del Sinaproc.

    “En nuestros puntos de cobertura en playas y ríos se reportaron aproximadamente 10 mil visitantes”, informó el Sinaproc.

    José González Pinilla

    Editor


