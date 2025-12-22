Niños y una embarazada entre los 15 heridos por accidente en desfile navideño en San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Incidente vehicular se registra durante desfile navideño en San Miguelito. Imágenes tomadas de redes sociales

Al menos 15 personas resultaron heridas la noche de este domingo 21 de diciembre, luego de que, durante el desfile de Navidad organizado por la Alcaldía de San Miguelito, en la vía Transístmica, un vehículo que formaba parte de la delegación perdiera el control y se estrellara contra la baranda de seguridad, impactando a varios adultos y jóvenes.

Los afectados fueron atendidos por personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP) y equipos de emergencia, tras la activación de los protocolos de seguridad.

De los heridos, dos fueron trasladados a la policlínica JJ Vallarino, en Juan Díaz; 12 al cuarto de urgencias del Hospital San Miguel Arcángel, y uno al Hospital Santo Tomás.

La alcaldesa Irma Hernández indicó que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y destacó que “la Alcaldía de San Miguelito está colaborando plenamente con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes”.

Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito, dio seguimiento a los afectados del accidente en el desfile de Navidad, el pasado 21 de diciembre de 2025. Cortesía

Iván Cheribí, representante del corregimiento de Rufina Alfaro y presidente del Concejo Municipal de San Miguelito, señaló en un medio de comunicación local que, ante lo sucedido, la responsabilidad civil de lo ocurrido durante el desfile de Navidad recae sobre el organizador del evento, es decir, la Alcaldía de San Miguelito.

Caleb Rodríguez, director de Operaciones del Cuerpo de Bomberos, explicó que el accidente se produjo luego de que un vehículo tipo pick-up, que formaba parte de una carroza, se saliera de la vía y colisionara contra las vallas de seguridad instaladas para proteger al público.

El hecho ocurrió entre las 7:00 y 8:00 de la noche, en el sector cercano a la plaza de Los Andes, cuando el vehículo perdió el control e impactó a varias personas que se encontraban observando la actividad.

El director de Operaciones del Cuerpo de Bomberos explicó que, tras recibir la alerta, unidades de la estación de San Miguelito acudieron de inmediato al lugar y activaron el protocolo de triaje, que permite clasificar a los pacientes según la gravedad de sus lesiones.

“Se atendieron 10 personas: seis fueron clasificadas con código verde y cuatro con código amarillo. No hubo víctimas fatales y todos los lesionados se encontraban conscientes y orientados”, detalló Rodríguez.

En horas de la madrugada, la mayoría de las personas afectadas fueron dadas de alta, ya que ninguna presentó heridas de gravedad.

Entre los lesionados había personas con edades entre 20 y 40 años, así como niños y adolescentes, sin reportes de niños gravemente afectados.

En redes sociales, usuarios opinaron que este tipo de maniobras con vehículos no debe ser incluidos en las delegaciones.

En la cuenta de X de Dayra Icaza, se indicó que “este tipo de maniobras no deben permitirse en esta clase de eventos; hay muchos niños presentes y público en general, y existe un alto riesgo al realizar estas maniobras en tan poco espacio”.

Ese tipo de maniobras no deben permitirse en esa clase de eventos...hay muchos niños presentes y publico en general...hay mucho riesgo hacer esas maniobras en tan poco espacio — dayra icaza (@dayra_icaza) December 22, 2025

Siete niños y una embarazada afectados por el accidente

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) explicó que, entre los 12 pacientes, había cinco menores de edad.

Además, se encontraba una mujer embarazada que, aunque solo presentó golpes leves, fue sometida a monitoreo fetal como medida preventiva.

Asimismo, se brindó atención a una joven que presentaba desorientación, por lo cual se le practicó una tomografía; posteriormente, el personal médico determinó que dicha condición estaba asociada a un grado de discapacidad intelectual preexistente.

Por su parte, la Policlínica Dr. J. J. Vallarino asistió a dos pacientes pediátricos, quienes se mantienen estables, mientras que otra persona afectada fue trasladada al Hospital Santo Tomás.

A la fecha, ninguna de las personas que recibieron atención médica en las distintas instalaciones de salud presenta signos de gravedad ni ha requerido hospitalización.

Recomendaciones y advertencia en desfiles

Tras el incidente, el Cuerpo de Bomberos emitió una serie de recomendaciones de seguridad, especialmente relacionadas con el uso de vehículos durante desfiles y eventos masivos, luego de que circularan videos en redes sociales en los que se observaban maniobras peligrosas realizadas por este tipo de automotores.

En cuanto a las recomendaciones, Rodríguez subrayó la importancia de reforzar las medidas preventivas en eventos masivos, especialmente en desfiles. Entre ellas, destacó la necesidad de delimitar adecuadamente las rutas, establecer puntos de evacuación y encuentro, y evitar el uso de objetos peligrosos o maniobras riesgosas durante los recorridos.

Rodríguez también hizo un llamado a regular el uso de vehículos especiales en desfiles, señalando que las maniobras acrobáticas, como levantar el vehículo sobre dos ruedas, representan un alto riesgo para el público. Indicó que estos vehículos deben cumplir con normativas técnicas, encontrarse en óptimas condiciones mecánicas y ser operados por conductores debidamente certificados.

“El enfoque debe ser preventivo. La seguridad del público es prioritaria y este tipo de incidentes puede evitarse con una mejor planificación y control”, enfatizó.