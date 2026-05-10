‘No entres en pánico’, pediatra llama a revisar vacunas ante el sarampión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El pediatra y neonatólogo Martín Lasso advirtió que el aumento de casos en otros países refuerza la necesidad de prevención, sobre todo en quienes no están seguros de su esquema de vacunación.

Panamá mantiene activa la vigilancia epidemiológica tras la confirmación de dos casos importados de sarampión, conocida también como alfombrilla.

Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) señalan que, por ahora, no hay evidencia de transmisión comunitaria, aunque el hallazgo ha reactivado las alertas de salud pública.

En ese contexto, el pediatra y neonatólogo Martín Lasso llamó a la población a revisar su esquema de vacunación y a no bajar la guardia frente a una de las enfermedades más contagiosas que existen. “Nos llegó el sarampión. No entres en pánico, entra en acción”, dijo el especialista, al insistir en que la vacuna sigue siendo la principal forma de protección.

Lasso explicó que los casos detectados son importados y que el sistema de salud mantiene el control, pero advirtió que el aumento de contagios en otros países obliga a reforzar la prevención, especialmente en quienes no tienen certeza de haber completado su esquema de vacunación.

Recordó que Panamá logró eliminar la circulación endémica del sarampión gracias a años de vacunación sostenida, y que el esquema actual contempla dos dosis de la vacuna triple viral en la infancia.

También recomendó que las personas que no tengan claridad sobre su historial de inmunización se vacunen nuevamente. “En vacunas, lo que te pones de más no te hace daño y lo que te pones incompleto te deja expuesto”, afirmó.

El especialista aclaró además que la vacuna MMR no se aplica en embarazadas ni en personas inmunosuprimidas, mientras que en el posparto se utiliza la vacuna MR, que puede brindar una protección parcial al recién nacido a través de la lactancia materna.

Los dos casos confirmados corresponden a turistas europeos que ingresaron al país tras recorrer varios destinos de la región, lo que llevó al Minsa a reforzar el rastreo de contactos.

Aunque la situación está bajo control, Lasso insistió en que el principal riesgo está en las personas no vacunadas o con esquemas incompletos.

“Si no conoces tu estado inmunológico, entra en acción”, reiteró.