Panamá tiene más médicos que el estándar recomendado, pero faltan especialistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá cuenta con 10,068 médicos para atender a una población aproximada de 4.5 millones de habitantes, según cifras oficiales de noviembre de 2025 del Ministerio de Salud (Minsa). Esto representa 2.3 médicos por cada 1,000 habitantes, superando el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que establece 1.6 médicos por cada 1,000 personas.

No obstante, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, Panamá en el 2023 tendría 7,314 médicos, lo que representa 1.7 médicos por cada mil habitantes, apenas por encima del estándar internacional. Esta discrepancia evidencia que las cifras absolutas no siempre reflejan la realidad de la cobertura médica en el país.

A pesar de estos números, la disponibilidad en términos absolutos no garantiza una atención efectiva ni equitativa. La distribución desigual de profesionales y la limitada capacidad de formación especializada siguen siendo desafíos estructurales del sistema sanitario panameño.

El Minsa asegura que los datos oficiales actualizados contradicen versiones que señalaban un “déficit generalizado” de médicos en Panamá. En términos absolutos, el país cuenta con más médicos de los recomendados a nivel global y regional.

Sin embargo, las autoridades reconocen que el verdadero desafío no es la cantidad, sino cómo se distribuyen los médicos y especialistas en el territorio. Esta desigualdad provoca que regiones del interior y áreas de difícil acceso tengan servicios médicos insuficientes, afectando la atención quirúrgica, la atención primaria y otros servicios críticos.

El problema se hace evidente en provincias como Bocas del Toro y en hospitales regionales como el Gustavo Nelson Collado, en Chitré, donde la falta de especialistas limita la atención médica especializada.

Según Paulino Vigil De Gracia, jefe del Departamento Nacional de Docencia e Investigación de la Caja de Seguro Social (CSS), Panamá produce médicos a un ritmo que no coincide con la capacidad del sistema para recibir, formar y contratar a estos profesionales.

“El país requiere más especialistas y una mejor distribución a nivel nacional”, señaló Vigil De Gracia. Además, advierte que, considerando los estudiantes que actualmente cursan universidades, en los próximos seis años Panamá enfrentará desafíos para absorber profesionales idóneos, aumentando el riesgo de que crezca el número de médicos desempleados o subempleados.

Distribución geográfica del personal médico en Panamá: 7,314 profesionales de la salud registrados en 2023, con marcadas diferencias entre zonas urbanas y rurales.

El funcionario explica que la solución no está en aumentar el número de médicos generales, sino en alinear la capacidad docente de hospitales y centros de salud con la demanda real de formación, fortalecer la planificación conjunta entre el Minsa, la CSS y las universidades, y evitar una sobreoferta desordenada de egresados sin plazas de formación.

Plazas de internado: un cuello de botella

Uno de los problemas más críticos son las plazas de internado, necesarias para la transición de estudiante a profesional. Aunque la educación médica básica forma talentos, la capacidad institucional para ofrecer plazas especializadas es limitada, lo que genera un cuello de botella en la carrera profesional.

La estabilidad formativa, como la denomina Vigil De Gracia, implica garantizar plazas suficientes para todos los egresados, remuneración adecuada durante el internado o residencia y supervisión profesional durante toda la formación.

Sin estas plazas, la transición de estudiante a profesional se complica y la cantidad de egresados supera las oportunidades reales de especialización. Este problema ha sido motivo de debate entre universidades, gremios médicos y autoridades sanitarias, quienes coinciden en la necesidad de estrategias conjuntas que contemplen formación continua, especialización y contratación estable.

Aunque no existe una escasez absoluta de médicos según los estándares internacionales, el Minsa reconoce brechas importantes en el acceso equitativo a servicios de salud, especialmente en zonas alejadas de las principales ciudades.

Paulino Vigil De Gracia, jefe del Departamento Nacional de Docencia e Investigación de la CSS) El país requiere más especialistas y una mejor distribución a nivel nacional. La solución no está en aumentar el número de médicos generales, sino en alinear la capacidad docente de hospitales y centros de salud con la demanda real de formación.

La falta de médicos generalistas y especialistas afecta principalmente la atención primaria y limita la capacidad de respuesta ante necesidades críticas de salud. El modelo de atención primaria requiere un fortalecimiento integral que incentive la permanencia de los médicos en comunidades rurales, premie el trabajo comunitario y mejore la coordinación entre el Minsa y la CSS en la planificación de plazas y la distribución de recursos humanos.

Resolver estas tensiones es clave para garantizar servicios de salud de calidad en todo el país y evitar que la concentración de médicos en las ciudades deje desatendidas a las regiones más vulnerables.

Diálogo con estudiantes y plan de acción

El pasado 11 de noviembre, el Ministerio de Salud y la CSS se reunieron con representantes de 203 estudiantes de medicina egresados que aún no habían obtenido plaza de internado. D

Durante el encuentro se acordó buscar recursos económicos y ubicación de plazas para completar los dos años de formación requeridos para obtener la idoneidad profesional y garantizar que los estudiantes puedan cumplir con los requisitos necesarios para ejercer.

Mayra Abood, jefa de la Comisión de Docencia del Minsa, calificó la reunión como positiva y destacó la creación de mecanismos y un plan de trabajo conjunto con los aspirantes. Por su parte, Harvin Batista, vocero estudiantil, indicó que los internados iniciarán en abril de 2026, sin afectar a los nuevos aspirantes.

Se programó un nuevo diálogo para el 20 de enero de 2026, con el objetivo de continuar la planificación y asegurar oportunidades reales para médicos en formación.

Expertos coinciden en que la meta no debe ser solo incrementar el número de médicos, sino mejorar la calidad de su formación, garantizar estabilidad laboral y asegurar que los profesionales beneficien de manera equitativa a toda la población.

Para lograrlo, es fundamental contar con una planificación interinstitucional robusta entre el Minsa, la CSS y las universidades, definir la capacidad real de cada hospital y policlínica para recibir internos y residentes, implementar políticas que incentiven a los médicos a servir en regiones con mayor necesidad y crear especializaciones prioritarias para atender problemas de salud pública clave.

Mayra Abood, jefa de la Comisión de Docencia del Minsa. La reunión con los estudiantes fue positiva y permitió establecer mecanismos y un plan de trabajo conjunto para garantizar que los internos puedan completar su formación y obtener la idoneidad profesional necesaria.

El futuro del sistema de salud panameño dependerá de que estos elementos se articulen de manera efectiva, con médicos bien formados, oportunidades claras de especialización y distribución equitativa, para garantizar atención de calidad en todas las comunidades.

Mientras tanto, la discusión sobre cuántos médicos necesita Panamá y cómo distribuirlos eficientemente sigue abierta, con el objetivo común de fortalecer el sistema sanitario frente a los desafíos actuales y futuros.

El panorama sanitario de Panamá refleja un desafío doble: por un lado, el país supera los estándares internacionales en número de médicos, pero por otro, la falta de especialistas y la limitada capacidad para formar y ubicar profesionales amenaza la cobertura efectiva de salud.

La solución, coinciden los expertos, no pasa por aumentar la cantidad de médicos generales, sino por planificación estratégica, formación de especialistas, distribución equitativa y estabilidad laboral, de modo que la población pueda acceder a servicios de salud de calidad en todas las regiones, garantizando un sistema más sólido y resiliente frente a las necesidades presentes y futuras.