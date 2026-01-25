‘No podemos vivir con un programa de estudios de hace 14 años’: Lucy Molinar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, insistió en la necesidad urgente de actualizar los programas de estudio del país, en un momento que calificó como “justo y necesario” para impulsar reformas académicas tras años de retraso.

Según Molinar, existen modificaciones curriculares que llevan hasta 14 años sin revisión, un atraso que, aseguró, “ya no es sostenible frente a los cambios acelerados que ha experimentado el mundo en la última década”.

“No estamos a tono con los tiempos; no podemos vivir con un programa de estudios que hoy lleva mi firma de hace 14 años. Eso no puede ser. Un país que se da ese lujo es un país que no piensa en su gente joven”, enfatizó la titular de Educación, subrayando la urgencia de modernizar el sistema educativo en beneficio de las nuevas generaciones.

Molinar destacó que desde 2014 hasta la fecha, el mundo ha experimentado transformaciones radicales, mientras que el sistema educativo panameño ha permanecido rezagado, lo que hace indispensable un proceso de actualización permanente que permita a los estudiantes enfrentarse a los retos contemporáneos.

En ese contexto, el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación (Meduca), presentará este año una reforma a la Ley Orgánica de Educación, con el objetivo de adecuarla a las nuevas realidades académicas y sociales del país. La iniciativa busca que los programas educativos reflejen los avances tecnológicos, metodológicos y científicos que impactan la formación de los estudiantes.

De forma paralela, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional ha iniciado, de manera independiente, una ronda de conferencias con expertos internacionales para conocer las tendencias y actualizaciones educativas, especialmente en la región. Este proceso permitirá al parlamento discutir y ajustar las reformas con base en experiencias comparadas y mejores prácticas internacionales.

Será esta comisión legislativa la encargada de debatir en primera instancia las reformas que se propongan en materia educativa, antes de que se integren al marco legal nacional. Según fuentes del Meduca, la intención es que los cambios sean sostenibles, flexibles y adaptables, de modo que los programas no queden obsoletos nuevamente en una década.

La ministra Molinar enfatizó que la educación es un pilar estratégico para el desarrollo del país, y que postergar la modernización de los programas académicos equivale a comprometer el futuro de las nuevas generaciones. “No podemos seguir con un sistema que no responde a los retos actuales ni prepara a nuestros jóvenes para el mundo que les espera”, recalcó.

Los especialistas que participan en las conferencias organizadas por la Asamblea Nacional han coincidido en que la actualización educativa no solo debe enfocarse en contenidos académicos, sino también en competencias digitales, pensamiento crítico, innovación y sostenibilidad, áreas fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes en el siglo XXI.

Con estas iniciativas, Panamá busca recuperar el tiempo perdido y asegurar que su sistema educativo esté alineado con las tendencias globales, al mismo tiempo que responde a las necesidades locales. La expectativa es que estas reformas permitan un aprendizaje más dinámico, inclusivo y conectado con la realidad social y tecnológica del país, fortaleciendo la preparación de los jóvenes para enfrentar los desafíos del futuro.