58 comercios invaden la servidumbre dentro del trazado de ampliación de vía España

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El titular de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que otros 300 comercios ocupan parcialmente espacios que son propiedad del Estado bajo jurisdicción del MOP.

Un total de 58 comercios se encuentran dentro de la servidumbre pública de la vía España, específicamente del área donde se desarrollará el proyecto de ampliación de esta importante arteria vial, mientras que otros 300 negocios ocupan parcialmente ese espacio. La información fue confirmada por el ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade.

Se trata del “Proyecto de estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de carriles exclusivos de Mi Bus en la Vía España”, impulsado por el MOP y adjudicado al Consorcio C&T Vía España, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Holdings.

La iniciativa ha generado incertidumbre entre cientos de propietarios de negocios, incluidos los de la vereda gastronómica afroantillana de Río Abajo, luego de que la empresa contratista entregara una nota de desocupación de la servidumbre.

En la comunicación titulada “Solicitud de liberación de servidumbre” se indica que el área debe estar totalmente despejada a más tardar el 30 de marzo, y el argumento que se aduce es que los negocios están asentados en servidumbre pública.

Dueños de locales comerciales, fondas, restaurantes, quioscos de verduras, lava autos, ferreterías, entre otros, tendrían que desocupar las áreas.

Nota enviada a los dueños de locales en Río Abajo y Parque Lefevre, tras el proyecto de ampliación de la Vía España.

Los 58 negocios que están totalmente dentro de la servidumbre pública se encuentran ubicados desde la vía Fernández de Córdoba hasta la vía Cincuentenario, sectores en los que se desarrollará la obra. Los otros 300 establecimientos ocupan parcialmente áreas como estacionamientos, patios o accesos.

Según Andrade, la obra no tomará terrenos adicionales, ya que la servidumbre vial en ese sector es de aproximadamente 40 metros de ancho y pertenece al Estado. Advirtió que “el hecho de que pequeños comerciantes hayan operado durante años en esa zona no significa que el terreno les pertenezca, pues se trata de terrenos bajo jurisdicción del MOP”.

Comerciantes denuncian que unos 600 negocios podrían ser desalojados para dar paso al “Proyecto de Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento de la Ampliación de Carriles Exclusivos de Mi Bus en la Vía España”, que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas. Foto: Yaritza Mojica

No obstante, el ministro adelantó que mantiene conversaciones con el Municipio de Panamá para coordinar la posible “relocalización de los comerciantes” que operan dentro de la franja de servidumbre.

El MOP también está efectuando reuniones con los representantes de los corregimientos aledaños al proyecto —Parque Lefevre y Río Abajo—, así como con la empresa contratista.

De hecho, la reubicación es la principal opción que solicitan los dueños de los locales de comida de la vereda afroantillana de Río Abajo.

La vereda de Comida Afroantillana será afectada con la ampliación de la Vía España. Foto: Yaritza Mojica

José Gabriel Dimas Bron, comerciante del sector, expresó su preocupación, ya que muchos de los negocios tienen décadas de funcionamiento. “Aquí no somos 10 o 20 comerciantes; estamos hablando de 600 dueños de locales desde Cincuentenario hasta la avenida Porras. ¿Cómo van a sostenerse las personas que dependen de nosotros?”, cuestionó.

Los comerciantes han señalado que hasta el momento no se ha concretado un acercamiento formal con las autoridades del MOP. “No están ofreciendo opciones de reubicación, reconocimiento económico ni indemnización. Todos pagamos impuestos, declaramos renta y operamos de forma casi totalmente legal. Aquí nadie ha invadido nada”, sostuvo.

MOP reconoce “fallas en la comunicación”

El proyecto de ampliación de la Vía España abarcará 5.8 kilómetros, desde la Vía Fernández de Córdoba hasta la Vía Cincuentenario, con una inversión aproximada de 80 millones de dólares, bajo la modalidad de contrato llave en mano.

Actualmente, el proyecto se encuentra actualmente en fase preliminar, ya que el contrato aún no ha sido refrendado por la Contraloría General de la República de Panamá y continúa en proceso administrativo. Mientras este proceso se completa, Andrade aseguró que próximamente sostendrán encuentros con comerciantes del sector, aunque no preciso una fecha.

Con respecto a la marcación y tala de árboles, el ministro también reconoció que hubo fallas iniciales en la comunicación del proyecto, especialmente tras la tala de algunos árboles antes de que se completara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría II, que debe ser aprobado por el Ministerio de Ambiente de Panamá (Miambiente).

Sobre este tema, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, fue claro al señalar que no se podrá talar “un solo árbol” hasta contar con un EIA debidamente aprobado por las autoridades ambientales.

“El proyecto de Vía España no puede talar un solo árbol hasta que no tenga un estudio de impacto ambiental terminado. No lo tiene todavía y hemos notificado a la empresa que no puede proceder con el trabajo hasta que no tenga su estudio debidamente aprobado, incluyendo una consulta ciudadana”, declaró Navarro el pasado 4 de marzo.

Reorganización del sistema de paradas

Como parte del desarrollo del proyecto también se incluirá un carril exclusivo para el sistema de transporte público operado por MiBus.

Proyecto ampliación Vía España

La iniciativa contempla la reorganización del sistema de paradas de autobús, que actualmente supera las 30 estaciones a lo largo de la Vía España. Con la intervención, estas se reducirán a 13 paradas, lo que permitirá mejorar la movilidad y reducir en más de media hora los tiempos de traslado de los usuarios del transporte público.

Proyecto de ampliación de Carriles Exclusivos de MiBus en la Vía España. LP Isaac Ortega

La obra también incluirá aceras más amplias de hasta tres metros, soterramiento del cableado eléctrico, ampliación de áreas verdes, nuevos parques y mejoras en el sistema pluvial, especialmente en zonas que registran inundaciones durante la temporada de lluvias.

Proyecto ampliación Vía España

Según Andrade, una vez concluido el proyecto, el corredor experimentará una renovación urbana que aumentará el valor comercial y urbano del sector, beneficiando tanto a residentes como a propietarios de negocios ubicados en la zona, así como a los más de 82 mil usuarios del sistema de transporte público.