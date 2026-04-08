‘No queremos que el puente se cargue con más de 10 toneladas’: ministro Andrade tras reapertura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Obras Públicas reabrió parcialmente el puente de las Américas con restricciones de peso y circulación, tras inspecciones que descartan daños estructurales graves.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reabrió ayer el puente de las Américas, aunque con limitaciones para ciertos tipos de vehículos.

La decisión fue tomada luego de que un equipo interinstitucional realizara una inspección para verificar posibles afectaciones a la estructura, construida en 1962, como consecuencia de un incendio y explosiones ocurridos debajo de una sección del puente.

“Se recomienda la apertura al tráfico en el puente de las Américas únicamente para motos, autos sedán, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster”, informó en rueda de prensa el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, sin detallar las razones de fondo que sustentan las restricciones de peso.

La medida permite el paso de vehículos livianos —un sedán pesa entre 1.2 y 1.8 toneladas—, mientras que se mantiene la prohibición para buses tipo “diablo rojo” y camiones de carga. “No queremos que el puente de las Américas se cargue con más de 10 toneladas”, explicó el titular del MOP.

No obstante, se aclaró que los vehículos de emergencia sí podrán circular por el puente.

El peso de un camión de carga varía según su tipo. Los camiones livianos, utilizados para entregas, supermercados y logística urbana, pueden pesar entre 5 y 7.5 toneladas, incluyendo el peso del vehículo, la carga, los ocupantes y el combustible. En tanto, un camión articulado o tipo tráiler, que genera un mayor impacto estructural, puede alcanzar entre 30 y 45 toneladas.

El ministro Andrade indicó que, tras las primeras inspecciones, no se observaron daños estructurales graves en las cerchas del puente, aunque sí se identificaron afectaciones superficiales.

“Obviamente, por el calor, la pintura estaba levantada”, señaló Andrade, quien además precisó que las losas de rodadura —reforzadas con mallas de carbono— aparentan estar en buen estado, pero serán sometidas a pruebas adicionales para confirmar su condición.

El puente estuvo expuesto a altas temperaturas durante varias horas, especialmente tras la explosión de un tanque de combustible. “Esa fue la más grande, la que llegó hasta arriba”, indicó el ministro, al referirse al momento más crítico del incidente.

Puente de las Américas. El incendio ocurrió el lunes 6 de abril. LP/Gabriel Rodríguez

Como parte de las medidas adoptadas, el puente será monitoreado continuamente durante una semana mediante evaluaciones técnicas y ensayos estructurales. Posteriormente, las autoridades revisarán si se mantienen o amplían las restricciones actuales.

“Se mantendrá un monitoreo constante del puente de las Américas durante los próximos siete días, con el objetivo de evaluar su comportamiento estructural ante las cargas, mediante mediciones topográficas y ensayos técnicos”, añadió el funcionario.

“La tranquilidad es que nuevamente pueden usar el puente y que se estará monitoreando ese sector por una semana para tomar alguna medida adicional”, afirmó, al enviar un mensaje a los usuarios, especialmente a quienes se movilizan entre la capital y Panamá Oeste.

Personal del MOP, Bomberos, Sinaproc, Ambiente, ACP, entre otras entidades participaron en la inspección al puente de Las Américas la mañana del martes 7 de abril. Foto: LP/ Gabriel Rodríguez

En cuanto a la fiscalización para evitar el paso de buses y camiones de carga, las autoridades indicaron que esta responsabilidad estará a cargo de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Paralelamente, el titular del MOP señaló que se mantiene en ejecución un contrato de evaluación estructural liderado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), cuyos resultados definirán futuras reparaciones o intervenciones en esta importante infraestructura vial.

Según Andrade, “actualmente se ejecuta una licitación a cargo de la ACP, orientada a la revisión estructural del puente. De los resultados de este proceso se derivarán las decisiones sobre los mantenimientos o reparaciones que deberán realizarse en el futuro, los cuales serán objeto de nuevos procesos de contratación”.

Por ahora, las autoridades indicaron que el proyecto de evaluación estructural continúa en desarrollo.

El último contrato de mantenimiento del Puente de las Américas fue adjudicado en 2023 al Consorcio Rehabilitación Puente de las Américas, por un monto de 6.2 millones de dólares. La orden de proceder se emitió el 20 de noviembre de ese mismo año.

El Ministerio de Obras Públicas reabrió parcialmente el Puente de las Américas con restricciones de peso y circulación, tras inspecciones que descartan daños estructurales graves. Foto: LP/ Elysée Fernández

En 2010, a propósito del daño sufrido en un acceso del puente Centenario, se reportó que el puente de las Américas estaba siendo sometido a un uso que superaba la capacidad de tráfico y peso para la cual fue diseñado.

En ese momento, transitaban cerca de 65 mil automóviles por día, el doble de la capacidad para la que fue construido. Además, soportaba camiones con hasta 30 yardas de material, equivalentes a entre 45 y 50 toneladas, pese a que la estructura de acero fue concebida bajo las normas de diseño H20-S16 (vigentes en la década de 1960), que contemplaban una capacidad de hasta 20 toneladas para mulas y 16 toneladas para volquetes (8 o 10 yardas de material).

Según el libro Simplified LRFD Bridge Design, basado en las normas de la American Association of State Highway and Transportation Officials, los ingenieros diseñan las estructuras mediante modelos de carga que simulan distintas condiciones de uso. Estas cargas, conocidas como “cargas vivas”, se distribuyen en ejes y ruedas, lo que permite estimar cómo se transmiten los esfuerzos a lo largo de la estructura.

En ese sentido, el impacto del peso sobre un puente no depende únicamente del total que transporta un vehículo, sino de la forma en que ese peso se distribuye sobre la superficie y los elementos estructurales, un criterio fundamental para garantizar la seguridad y el desempeño de la infraestructura.