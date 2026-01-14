No todo graduado es médico: ¿Qué es un médico interno, general y especialista?

Exclusivo Suscriptores

El director nacional de Docencia e Investigación de la CSS, Paulino Vigil De Gracia, explicó cómo se forma un médico en Panamá y señaló los retos actuales del sistema de salud.

En medio del debate sobre la formación médica, la saturación de profesionales de la salud y las limitaciones del sistema hospitalario, el director nacional de Docencia e Investigación de la Caja de Seguro Social (CSS), Paulino Vigil De Gracia, ofreció una explicación detallada y pedagógica sobre las diferencias entre un médico interno, un médico general, un médico residente y un médico especialista, con el objetivo de aclarar una confusión frecuente tanto en la población como entre los propios estudiantes de medicina.

Vigil De Gracia subrayó que no todo el que se gradúa de una facultad de Medicina se convierte automáticamente en un médico idóneo, aunque posea un diploma universitario que indique “doctor en medicina”. Según explicó, ese título marca el cierre de la formación académica universitaria, pero no habilita legal ni profesionalmente al egresado para ejercer la medicina de manera independiente.

“El estudiante culmina seis años en la facultad de Medicina y recibe su diploma universitario, pero todavía no es médico idóneo. Ese paso es necesario para continuar la carrera, pero aún falta formación práctica obligatoria”, explicó el funcionario de la CSS.

Ese periodo adicional corresponde al internado médico, una etapa de dos años que se realiza en hospitales del sistema público, bajo la supervisión directa de médicos especialistas que actúan como tutores. Durante este tiempo, el interno integra los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad con la atención directa de pacientes, siempre bajo supervisión.

“El médico interno es parte del engranaje del sistema de salud. Ayuda muchísimo, trabaja y atiende, pero no es idóneo y debe estar siempre supervisado”, precisó Vigil De Gracia, quien advirtió que actualmente existe un número de internos que supera la capacidad real de tutores disponibles, lo que genera tensiones en los hospitales docentes.

Una vez completados los dos años de internado, el profesional recibe los diplomas correspondientes emitidos por el Ministerio de Salud (Minsa) y la CSS. Con esos documentos y el título universitario, el egresado acude al Consejo Técnico de Salud, entidad que certifica la idoneidad profesional. Solo en ese momento, aclaró el director nacional de Docencia e Investigación de la CSS, la persona se convierte formalmente en médico general.

“El médico general ya es idóneo. Puede trabajar tanto en el sector público como en el privado y está capacitado para resolver gran parte de los problemas de salud de la población”, indicó.

¿Cuándo se aspira a la residencia?

Es a partir de esta etapa cuando el médico general puede aspirar a una residencia médica, el proceso de formación para convertirse en especialista. Para ello, debe concursar por una plaza y, de obtenerla, ingresar a un programa de residencia que puede durar entre tres y varios años, dependiendo de la especialidad.

Durante la residencia, el médico, ya idóneo, se forma de manera intensiva en un hospital docente, bajo la guía de especialistas, hasta completar su entrenamiento. “Por ejemplo, un médico general que entra a una residencia de pediatría debe cumplir tres años adicionales de formación. Al concluirlos, entonces sí se convierte en pediatra”, detalló Vigil De Gracia.

De esta forma, el recorrido completo de la formación médica en Panamá sigue un camino claramente definido: estudiante de medicina, médico interno, médico general, médico residente y, finalmente, médico especialista. Cada etapa, recalcó, es indispensable y no puede omitirse sin afectar la calidad de la atención en salud.

Más allá de la explicación técnica, el director nacional de Docencia e Investigación de la CSS envió un mensaje de advertencia sobre la situación actual de la formación médica en el país. Reconoció que en Panamá se forman buenos médicos, pero alertó que se están graduando más profesionales de los que el sistema de salud puede absorber, especialmente en el nivel de médicos generales.

“Estamos formando más médicos de los que necesitamos. Esto está generando un problema serio, sobre todo en el internado médico, porque todos los egresados requieren esos dos años obligatorios y no tenemos la capacidad suficiente”, señaló.

Esta sobreoferta, añadió, ha derivado en una realidad preocupante: médicos generales desempleados, subempleados o con condiciones laborales inadecuadas. A juicio de Vigil De Gracia, el verdadero déficit del país no está en los médicos generales, sino en los médicos especialistas.

“Donde tenemos el gran problema es en la formación de especialistas. Ahí sí necesitamos más”, enfatizó, al tiempo que señaló que esta carencia impacta directamente en la integración del sistema de salud y en la sobrecarga de los hospitales de alta complejidad.

Finalmente, el funcionario destacó la urgencia de fortalecer la atención primaria de salud como un pilar fundamental para reducir la presión sobre los especialistas y mejorar la eficiencia del sistema sanitario. “El trabajo que hacen los médicos de atención primaria, sean generales o especialistas, es clave y debemos reforzarlo”, subrayó.