‘Nosotros no vamos a adelantar ningún pago a los docentes’: contralor Flores

El contralor general de la República, Anel Flores, se pronunció este miércoles 16 de julio sobre la modalidad de pago a los docentes tras su regreso a las aulas, aclarando que no se pagarán salarios retroactivos a aquellos educadores que se ausentaron durante las recientes jornadas de paralización.

En respuesta a las inquietudes de padres y educadores sobre si los docentes recibirían el pago completo de la quincena al retomar sus funciones, Flores fue claro al señalar: “nosotros no vamos a adelantar ningún tipo de pago en remuneración por algo que no se ha trabajado. Una vez que ellos retornen a las clases —como creo que la gran mayoría ya lo ha hecho—, cumplida su quincena, se les pagará la quincena devengada, ya trabajada. Antes no.”

Esta aclaración llega tras varias jornadas de paros y movilizaciones en el sector educativo, que habían generado incertidumbre sobre la compensación por los días no laborados durante las protestas, que comenzaron el 23 de abril.

Flores aseguró que los pagos a los educadores se ajustarán al tiempo efectivamente trabajado, en cumplimiento con el marco legal y las normativas vigentes sobre remuneración salarial.

Asimismo, remarcó que la responsabilidad de la gestión administrativa y operativa del pago recae en el Ministerio de Educación (Meduca), pero enfatizó que la Contraloría no autorizará pagos sin comprobar el cumplimiento de las horas y los días laborados.

Los docentes regresaron a las aulas el 14 de julio, tras alcanzar un acuerdo con el Meduca para la reanudación de las clases.

Las declaraciones de Flores se realizaron previo a su participación en el Gabinete Logístico, en la Zona Libre de Colón, evento presidido por el presidente José Raúl Mulino.