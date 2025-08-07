Nueva agrotienda del IMA en San Antonio registra 80% de avance

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La instalación de una agrotienda del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), ubicada sobre la avenida Domingo Díaz en San Antonio, corregimiento de Juan Díaz, presenta un avance del 80%, informó la entidad a La Prensa.

En julio, la entidad anunció la próxima apertura de esta nueva tienda como parte de su estrategia para fortalecer la red de distribución de alimentos subsidiados.

Este nuevo punto de venta formaría parte de las tiendas permanentes a nivel nacional, ubicadas en Pan de Azúcar, San Miguelito; La Pintada y Penonomé en Coclé; Merca Chitré, Herrera; Cadena de Frío Volcán en Barú, el mercado municipal de Bugaba y Merca David en la provincia de Chiriquí; tienda del IMA La Villa de Los Santos; agencia del IMA en Finca 6, Changuinola, provincia de Bocas del Toro; Bingos Nacionales en Santa Ana, Panamá y Merca La Chorrera en Panamá Oeste.

Hasta el momento se desconoce la fecha de apertura del nuevo punto de venta.

En las ferias, los consumidores pueden adquirir productos subsidiados como lentejas, porotos, ñame, sardinas, salchichas, yuca y queso procesado. El listado incluye:

Lentejas o lentejas con verduras (lata de 312g): $0.50.

Maíz pilado (paquete de 2lb): $0.40.

Ñame pelado al vacío (paquete de 1lb): $1.00.

Pasta de tomate (113g): $0.25.

Pechugas de pollo en salsa de tomate (lata de 312g): $1.00.

Piña en almíbar (lata de 15oz): $0.75.

Porotos (1lb o lata de 312g): $0.50.

Sal (1lb): $0.15.

Salchichas (lata de 142g): $0.40.

Sardinas en salsa de tomate (5.5oz): $0.80.

Sopas instantáneas desde $0.25.

Yuca parafinada (1lb): $0.20.

Queso procesado americano (32 rebanadas): $3.50.

Estos precios son reportados por el IMA, en su página web.

Cada producto tiene un límite máximo por persona para evitar la reventa y asegurar que más personas puedan beneficiarse.