Nueva carretera ecológica incluirá pasos de fauna y conectará Costa Arriba de Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunciaron la creación de la primera carretera ecológica del país, junto con el establecimiento del Parque Nacional Sierra Llorona, una nueva área protegida en la provincia de Colón.

El parque, ubicado entre los distritos de Portobelo y Colón, abarca más de 16 mil hectáreas, de las cuales más del 80 % corresponde a cobertura boscosa. Esta zona cumple un papel clave como corredor biológico entre el Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Portobelo, facilitando el desplazamiento natural de la fauna silvestre.

Autoridades anunciaron la creación de la primera carretera ecológica del país, junto con el establecimiento del Parque Nacional Sierra Llorona, una nueva área protegida en la provincia de Colón. Cortesía

El anuncio se da en el contexto del desarrollo del Corredor del Caribe, una vía impulsada por el MOP que conectará María Chiquita con Santa Rita Arriba a lo largo de unos 28 kilómetros. El proyecto, que ya registra un 40 % de avance, fue replanteado bajo un enfoque ambiental para reducir su impacto en el entorno.

Proyecto de construcción de la carretera Quebrada Ancha – María Chiquita (Corredor del Caribe). Cortesía Adopta Bosque Panamá

Entre las medidas adoptadas destacan restricciones como la prohibición de circulación de vehículos pesados, un límite de velocidad de 40 km/h, la instalación de garitas de control y el aprovechamiento de caminos existentes.

Uno de los elementos más relevantes del proyecto es la incorporación de 35 pasos de fauna, diseñados para permitir el tránsito seguro de especies silvestres. Estos incluyen pasos aéreos para animales arborícolas, pasos terrestres para mamíferos como ñeques, saínos, ocelotes y felinos mayores, así como estructuras adaptadas para especies asociadas a cuerpos de agua.

Ciento de animales viven en el parque de Sierra Llorona. Cortesía Adopta Bosque Panamá.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que el nuevo parque protege “una zona de enorme valor ambiental y una biodiversidad extraordinaria”, y subrayó que el proyecto busca equilibrar la conservación con el desarrollo sostenible.

Por su parte, el titular del MOP, José Luis Andrade, señaló que el Corredor del Caribe “no solo mejorará la conectividad hacia la Costa Arriba de Colón, sino que también impulsará el turismo y la economía regional, integrando infraestructura moderna con la protección ambiental”.

Las autoridades indicaron que se promoverá la participación de comunidades, científicos y académicos en la gestión del parque, como parte de un modelo que busca combinar la conservación de los recursos naturales con el desarrollo sostenible en la región.