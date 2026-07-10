Nueva plataforma para taxis permitirá solicitar carreras por celular y conocer datos del conductor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un sistema de geolocalización permitirá solicitar carreras desde el celular, mejorar la seguridad y ofrecer mayor transparencia en las tarifas.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) trabaja en una plataforma tecnológica que permitirá solicitar taxis desde un teléfono celular y asignar carreras mediante geolocalización, con miras a modernizar el transporte selectivo en Panamá.

Nicolás Brea, director de la ATTT, explicó que se trata de una plataforma similar a los sistemas utilizados por otras aplicaciones de movilidad. La iniciativa busca incorporar a conductores que cumplan con ciertos requisitos relacionados con las condiciones del vehículo, historial de servicio y calidad de atención al usuario.

Director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea.

Brea indicó que, inicialmente, el uso de la plataforma será voluntario para los taxistas que deseen integrarse a esta modalidad y que cumplan con los parámetros que establecerá la entidad.

“Es una plataforma tecnológica que representa un paso hacia la modernización del transporte selectivo. El pasajero podrá solicitar el servicio y el conductor más cercano, mediante georreferenciación, podrá aceptar la carrera”, explicó el funcionario.

El director de la ATTT señaló que uno de los principales beneficios del sistema será la trazabilidad del servicio, ya que los usuarios podrán conocer previamente la identidad del conductor, las características del vehículo, la vigencia del seguro y la prestataria a la que pertenece. De igual forma, el conductor tendrá información del pasajero y del destino del traslado.

La plataforma también permitirá incorporar métodos de pago digitales mediante tarjetas de crédito y débito, con el objetivo de reducir el uso de efectivo y establecer tarifas de manera más transparente, evitando negociaciones entre conductores y usuarios al momento de definir el costo del viaje.

Revisión de tarifas y actualización del sistema

Además, el director de la ATTT señaló que las tarifas del transporte selectivo requieren una revisión, debido a que actualmente se encuentran desactualizadas. La última revisión de las tarifas de las carreras de taxi se realizó en 2011.

A nivel nacional existen más de 47 mil vehículos con certificado de operación de taxis.

Sin embargo, reconoció que los usuarios demandan primero mejoras en la calidad del servicio antes de considerar ajustes en los precios. “Es una realidad que las tarifas han quedado desfasadas, pero también debemos garantizar un mejor servicio para los usuarios”, manifestó Brea.

Como parte de este proceso de modernización, la ATTT desarrolla una actualización de la información sobre la cantidad real de taxis que operan en el país, debido a que existen certificados de operación vigentes, pero no todos los vehículos se mantienen activos.

Asimismo, la institución prepara un nuevo proceso de entrega de placas para mejorar la identificación de los taxis que circulan oficialmente.

Según datos de la autoridad, a nivel nacional existen más de 47 mil vehículos con certificado de operación de taxis; no obstante, menos de 30 mil unidades estarían ofreciendo actualmente el servicio de transporte selectivo.

Con respecto a la propuesta de la plataforma digital, la entidad contempla que los vehículos que ingresen al sistema cumplan con condiciones específicas, entre ellas una antigüedad máxima, buen estado físico, conductor con licencia vigente y otros criterios orientados a garantizar la seguridad y calidad del servicio.

La ATTT indicó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos para actualizar el transporte selectivo y ofrecer nuevas herramientas tanto a los usuarios como a los conductores de taxis en Panamá.