Nuevas licitaciones buscan modernizar plantas potabilizadoras en Panamá Oeste y Coclé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tres procesos de licitación para el estudio, diseño y construcción de mejoras en las plantas potabilizadoras Jaime Díaz Quintero, en La Chorrera; Chame, en Panamá Oeste y Coclé, serán convocados en los próximos meses por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), con una inversión superior a 53.4 millones de dólares.

Actualmente, en Panamá Oeste existe una necesidad urgente de mejorar el suministro de agua potable a las comunidades. Distritos como Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame, San Carlos e incluso las áreas de playa, entre otros, se han visto afectados por la escasez del líquido.

Los diputados de la Asamblea Nacional Eduardo Vásquez, del circuito 13-2 (Capira), y Edwin Vergara, del circuito 13-3 (Chame y San Carlos), se pronunciaron recientemente en el pleno legislativo ante este problema que aqueja a sus comunidades.

Ante esta situación, la Junta Directiva del Idaan aprobó, en su sesión del martes 12 de agosto de 2025, una inversión superior a 53 millones de dólares destinada a proyectos de mejora del suministro de agua potable en las provincias de Panamá Oeste y Coclé.

En el caso de Panamá Oeste, se autorizó el proceso de licitación pública internacional para el estudio, diseño y construcción de mejoras en la planta potabilizadora de Chame, con una inversión estimada de 5.7 millones de dólares.

En el caso de La Chorrera, se dio luz verde a la licitación para el estudio, diseño y construcción de mejoras en la planta Jaime Díaz Quintero, conocida como Trapichito, con un presupuesto de 5.1 millones de dólares.

Adicionalmente, se aprobó la ejecución de un proyecto de mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable en los sectores de Koskuna y Bello Horizonte o Tranquilandia, en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, por un monto de 476 mil dólares.

Para la provincia de Coclé, se avaló la ejecución de proyectos por 42.6 millones de dólares, enfocados en el diagnóstico, rehabilitación y mantenimiento de las plantas potabilizadoras de Penonomé, Capellanía —que abastece a Aguadulce— y Natá. La iniciativa también incluye trabajos en la planta de San Carlos, ubicada en Panamá Oeste.

Para Panamá Oeste, la junta directiva del IDAAN autorizó el proceso de licitación pública para mejoras en las potabilizadoras en 👇



✅️Chame

✅️El Trapichito de La Chorrera



Además mejoras al sistema de abastecimiento de agua en Veracruz👇



✅️Koskuna

✅️Bello Horizonte https://t.co/kk4SMopFQ0 pic.twitter.com/GvI5tsISJy — IDAAN (@IDAANinforma) August 13, 2025

Según la institución, estas inversiones forman parte del plan para modernizar la infraestructura hídrica del país, mejorar la calidad del servicio y garantizar un suministro confiable a las comunidades beneficiadas.