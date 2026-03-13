Nuevo Campus Gorgas en Panamá: $198.5 millones es el costo de las dos etapas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La construcción del Nuevo Campus Gorgas en Panamá avanza con una inversión total de $198.5 millones. La primera fase registra un 18% de avance.

La construcción de la nueva sede del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), conocida como Nuevo Campus Gorgas, avanza tras superar varios contratiempos iniciales, con una inversión estimada de $198,455,650, informó el director del Icges, Nicanor III Obaldía, durante la presentación del informe de gestión 2025 ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

El proyecto se desarrolla a un costado de la Ciudad de la Salud y se divide en dos fases: la primera, con un monto de $73,376,706, y la segunda, por $125,078,944. Según las autoridades, la primera fase registra un 18% de avance, y se proyecta que su construcción esté finalizada para cuando la entidad cumpla 100 años en el 2028.

La obra es financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y contempla la construcción de un edificio de administración, laboratorios, una garita de seguridad y una caseta para el manejo de desechos peligrosos.

Ubicación del nuevo Campus Gorgas

La fase inicial también incluye seis edificios y cinco laboratorios, cuya construcción se proyecta finalizar para 2027. El consorcio encargado de la obra es GIA RM Gorgas, conformado por las empresas Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V. e Ingeniería R-M, S.A.

La construcción de la segunda fase incluye un laboratorio de alta seguridad, un bioterio, una clínica de medicina tropical y espacios para ensayos clínicos, así como estacionamientos subterráneos con capacidad para 400 vehículos, entre otras instalaciones.

Según Obaldía, una vez concluido, el Nuevo Campus Gorgas se consolidará como un centro de investigación científica de referencia para Panamá, Centroamérica y el Caribe, fortaleciendo la capacidad del país para responder a amenazas sanitarias, impulsar investigaciones y formar talento humano especializado en salud pública.

El proyecto fue aprobado por el Consejo de Gabinete en 2017, y su construcción comenzó oficialmente en noviembre de 2022. Sin embargo, el inicio simbólico de la obra se realizó hasta julio de 2025, después de superar varios retrasos iniciales que llegaron a acumular 11 meses, lo que casi provocó la activación de la fianza de cumplimiento.

Acto protocolar de la construcción del Nuevo Campus Gorgas. Elysée Fernández

Las autoridades del Icges destacan que el Nuevo Campus Gorgas no solo ampliará la infraestructura de la institución, sino que también consolidará a Panamá como un referente regional en investigación y salud pública, con instalaciones modernas y laboratorios equipados con tecnología de última generación.