Panamá, 06 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ATTT

    Nuevo diseño de la licencia de conducir está disponible desde este 6 de noviembre

    Aleida Samaniego C.
    Nuevo diseño de la licencia de conducir está disponible desde este 6 de noviembre
    La ATTT, en conjunto con la Sertracen comienzan a emitir una nueva licencia de conducir. Cortesía

    La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con Sertracen Panamá, pondrá a disposición este jueves 6 de noviembre el nuevo diseño de la licencia de conducir física, el cual incorpora elementos de seguridad avanzados y tecnología que ofrece mayor confianza tanto para los conductores como para las autoridades.

    +info

    ATTT habilita registro en línea de boletas de tránsito: haga su trámite sin ir a las oficinas

    El director de la ATTT, Simón Henríquez Díaz, destacó que “con esta actualización se da un paso adelante hacia un sistema de identificación más seguro y moderno, alineado con estándares internacionales y con un diseño que representa nuestra cultura y nación. Esta licencia es un documento esencial y debe estar a la altura de los avances tecnológicos para combatir la falsificación”.

    El nuevo formato sustituye al anterior, vigente durante 18 años, y se emitirá inicialmente este 6 de noviembre en la sucursal principal de Plaza Carolina. Posteriormente se extenderá de manera gradual a otras sedes —Albrook, La Chorrera, Chitré, Las Tablas, Santiago y Changuinola— hasta cubrir todo el territorio nacional el 14 de noviembre.

    “Todos los ciudadanos podrán obtener la nueva licencia al renovar su documento o solicitar un duplicado. Los costos se mantienen sin cambios: $40 para la primera emisión o renovación antes de la jubilación y $20 por duplicado. Los jubilados y pensionados conservan el descuento establecido por ley”, precisó.

    El gerente general de Sertracen Panamá, Jorge Villamizar, explicó que el nuevo modelo de licencia de conducir integra medidas de seguridad modernas y actualizaciones tecnológicas con el objetivo de evitar falsificaciones y mejorar la verificación de los datos de los conductores.

    Villamizar detalló que el documento presenta un diseño completamente renovado, con elementos visuales alusivos a Panamá, como las esclusas de Miraflores, la bandera nacional y los colores patrios.

    Nuevo diseño de la licencia de conducir está disponible desde este 6 de noviembre
    El anuncio lo dio en octubre pasado el gerente de Sertracen Panamá, Jorge Villamizar y el secretario general de la ATTT, Julio Castañeda. Cortesía

    En materia de seguridad, la licencia incluye un holograma, patrones antifraude, tinta variable que cambia de color al mover el documento y un sello de protección que destruye la tarjeta si se intenta remover.

    Además, Villamizar manifestó que se ha incorporado un código QR con doble funcionalidad: uno con los datos visibles del conductor y otro encriptado, al que solo pueden acceder autoridades como la Policía Nacional, la Dirección de Operaciones del Tránsito y la Medicatura Forense, para verificar la autenticidad del documento.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro. Leer más
    • Hallan sin vida a Esteban De León Osorio, joven reportado como desaparecido desde el 31 de octubre. Leer más
    • El directivo de la ACP y exconsultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea Nacional. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • Estas son las delegaciones y bandas independientes que desfilarán este 3 de noviembre en la ruta 1 y 2. Leer más
    • Descentralización: investigación a 36 exrepresentantes revela lesión patrimonial que supera los $25 millones. Leer más
    • Rutas 1 y 2 de los desfiles del 4 de noviembre; conoce los colegios y bandas que participarán. Leer más