Nuevo frente frío llegará a Panamá este 24 de febrero con lluvias y mareas altas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que mañana 24 de febrero ingresará al país un frente frío que podría provocar lluvias, incremento de la humedad y mareas altas en distintos puntos del territorio nacional.

De acuerdo con la entidad, se prevén oleajes de hasta 2 metros de altura tanto en las regiones del Caribe como en el golfo de Panamá, situación que podría representar riesgos para embarcaciones pequeñas y actividades recreativas en el mar.

El Imhpa detalló que este sistema frontal proviene de Norteamérica y generará condiciones climáticas inestables que podrían extenderse hasta el 25 de febrero. Se esperan aguaceros principalmente en zonas montañosas y áreas cercanas a ríos.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población evitar asistir a playas y balnearios como medida preventiva para salvaguardar la vida, así como mantenerse atentos a los avisos y comunicados oficiales sobre la evolución del fenómeno.