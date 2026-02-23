Panamá, 23 de febrero del 2026

    NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CLIMA

    Nuevo frente frío llegará a Panamá este 24 de febrero con lluvias y mareas altas

    Aleida Samaniego C.
    Este sistema frontal proviene de Norteamérica y generará condiciones climáticas inestables que podrían extenderse hasta el 25 de febrero. Archivo

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que mañana 24 de febrero ingresará al país un frente frío que podría provocar lluvias, incremento de la humedad y mareas altas en distintos puntos del territorio nacional.

    Qué esperar del clima: pronóstico oficial diciembre 2025–marzo 2026¿Cómo seguir pronósticos de hidrometeorológica por distrito en tiempo real?

    De acuerdo con la entidad, se prevén oleajes de hasta 2 metros de altura tanto en las regiones del Caribe como en el golfo de Panamá, situación que podría representar riesgos para embarcaciones pequeñas y actividades recreativas en el mar.

    El Imhpa detalló que este sistema frontal proviene de Norteamérica y generará condiciones climáticas inestables que podrían extenderse hasta el 25 de febrero. Se esperan aguaceros principalmente en zonas montañosas y áreas cercanas a ríos.

    Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población evitar asistir a playas y balnearios como medida preventiva para salvaguardar la vida, así como mantenerse atentos a los avisos y comunicados oficiales sobre la evolución del fenómeno.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


