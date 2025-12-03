Nuevo Instituto Oncológico Nacional: La primera obra de la integración Minsa y CSS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La construcción de un nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION), que estará ubicado junto al Hospital de Cancerología Dr. Adán Ríos, se perfila como la obra insignia del proceso de integración entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS).

El proyecto busca reforzar la atención a los pacientes con cáncer mediante instalaciones modernas y espacios especializados para laboratorios, quimioterapia y consulta externa.

El Hospital de Cancerología, inaugurado el 27 de junio de 2024 por la pasada administración, con la presencia del entonces presidente Laurentino Cortizo y el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, comenzó a recibir pacientes el 4 de abril de 2025. No obstante, a pesar de esta nueva infraestructura, el hacinamiento sigue siendo un problema en la actual sede del ION.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, adelantó que el nuevo ION tendrá nueve niveles y estará diseñado para optimizar los servicios oncológicos. Contará con una sala de quimioterapia ambulatoria con 90 sillones y ocho camas para tratamientos prolongados, un laboratorio clínico y molecular especializado en hematología y un estacionamiento de seis niveles con 272 espacios.

En el ION, la demanda de pacientes supera las 100,000 consultas anuales. Reyna Katiuska Hernández

Según explicó, estas áreas permitirán reorganizar la atención, reducir tiempos de espera y ampliar la capacidad de respuesta.

El proyecto forma parte del convenio entre el Minsa y la CSS para fortalecer la infraestructura de la Ciudad de la Salud, permitiendo una expansión gradual de los servicios y una cobertura más eficiente para los pacientes.

Pero esta promesa llega tras años de retrasos y expectativas incumplidas. Los pacientes del ION han visto pasar cinco gobiernos sin que se concrete la construcción de nuevas instalaciones, pese al crecimiento sostenido de la demanda.

Las actuales estructuras, ubicadas a un costado del cerro Ancón y que hasta 1999 formaron parte del antiguo Hospital Gorgas, operan desde hace años al límite de su capacidad.

El Minsa y la CSS sostienen que la integración es clave para eliminar servicios duplicados y ordenar un sistema de salud históricamente fragmentado. Katiuska Hernández

El hacinamiento es evidente desde la entrada principal, donde los pasillos se han convertido en improvisadas salas de espera y los consultorios funcionan en espacios reducidos.

La sala de quimioterapia también resulta insuficiente para la cantidad de pacientes que acuden a diario, lo que incrementa la presión sobre el personal de salud.

Además, se requieren áreas más amplias para equipos especializados y para garantizar una atención adecuada.

Esta es la realidad cotidiana para miles de pacientes y sus familias, quienes enfrentan el cáncer en instalaciones deterioradas y saturadas.

Sin embargo, el anuncio del nuevo ION abre una ventana de esperanza para que, finalmente, Panamá cuente con un centro moderno y digno que mejore el tratamiento y la calidad de vida de quienes libran esta enfermedad.

El nuevo ION no solo representaría una mejora en infraestructura, sino también en la eficiencia del servicio.

Durante la reciente presentación del plan de integración Minsa-CSS ante el Consejo de Gabinete, se destacó que el nuevo complejo de 19,670 metros cuadrados busca responder a la creciente demanda de atención, que supera las 100,000 consultas anuales.