Nuevo Oncológico en la Ciudad de la Salud costará $95.8 millones y ya fue aprobado

El proyecto de construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION) en la Ciudad de la Salud tendrá un costo total de $95.8 millones y un plazo estimado de ejecución de entre 18 y 24 meses.

Así lo confirmó Marcos Young, director nacional de Prestaciones y Servicios de Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), quien destacó que la iniciativa ya cuenta con el aval de la junta directiva.

Young explicó que el actual Hospital de Cancerología resulta insuficiente porque solo ofrece radioterapia, mientras que la infraestructura del ION en su sede actual ya no soporta la demanda creciente de pacientes.

Ante esta situación, la CSS, el Ministerio de Salud (Minsa) y las autoridades del propio Oncológico desarrollaron un proyecto que permitirá concentrar en un solo punto todos los servicios necesarios para la atención integral del cáncer.

El nuevo edificio contará con nueve niveles de atención, una sala de quimioterapia ambulatoria equipada con 90 sillones y ocho camas destinadas a tratamientos prolongados. Además, incluirá un laboratorio clínico y molecular especializado en hematología, así como un edificio de estacionamientos de seis niveles con capacidad para 272 vehículos.

La infraestructura también incorporará 92 consultorios de consulta externa distribuidos en más de 15 especialidades clínicas y una superficie total de construcción de 19,670 metros cuadrados.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que este proyecto forma parte del convenio entre el Minsa y la CSS para fortalecer la infraestructura de la Ciudad de la Salud, permitiendo una expansión gradual de los servicios y una cobertura más eficiente para los pacientes.

Según explicó, estas nuevas áreas permitirán reorganizar la atención, reducir los tiempos de espera y ampliar la capacidad de respuesta.

Este proyecto llega tras años de retrasos y expectativas incumplidas. Los pacientes del ION han visto pasar cinco gobiernos sin que se concrete la construcción de nuevas instalaciones, pese al crecimiento sostenido de la demanda.

Las actuales estructuras, ubicadas a un costado del cerro Ancón y que hasta 1999 formaron parte del antiguo Hospital Gorgas, operan desde hace años al límite de su capacidad.

El hacinamiento es evidente desde la entrada principal, donde los pasillos se han convertido en improvisadas salas de espera y los consultorios funcionan en espacios reducidos.

La sala de quimioterapia también resulta insuficiente para la cantidad de pacientes que acuden a diario, lo que incrementa la presión sobre el personal de salud. Además, se requieren áreas más amplias tanto para equipos especializados como para garantizar una atención adecuada.

Esta es la realidad cotidiana de miles de pacientes y sus familias, quienes enfrentan el cáncer en instalaciones deterioradas y saturadas.