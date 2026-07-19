Nuevo rector de la Universidad de Panamá prioriza infraestructura, inteligencia artificial y mayor presupuesto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El rector electo de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno, asumirá el cargo el próximo 1 de octubre con una agenda centrada en fortalecer los vínculos con el Ejecutivo, impulsar nuevas carreras como Inteligencia Artificial, culminar proyectos de infraestructura y gestionar mayores recursos para modernizar la principal universidad pública del país.

El próximo 1 de octubre tomará posesión como rector de la Universidad de Panamá José Emilio Moreno, catedrático y especialista en Física, quien buscará impulsar un plan de modernización que incluye la creación de nuevas carreras, como Inteligencia Artificial, la culminación de obras de infraestructura, el fortalecimiento de la investigación y la sostenibilidad, entre otros proyectos.

Moreno ya ha ocupado un cargo de relevancia dentro de la casa de estudios Octavio Méndez Pereira, al desempeñarse como vicerrector académico durante dos períodos de gestión (2016-2021 y 2022-2026), en la administración del actual rector, Eduardo Flores.

Tras resultar electo como rector de la Universidad de Panamá con el 55.59% de los votos, Moreno aseguró que una de sus primeras acciones al asumir el cargo será fortalecer la relación con el Gobierno y el sector privado, ampliar las oportunidades de prácticas profesionales y avanzar en la digitalización de los procesos administrativos.

El rector electo señaló que buscará un acercamiento con el presidente de la República, José Raúl Mulino, y con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para presentar un plan de desarrollo institucional y gestionar los recursos necesarios para ejecutar los principales proyectos contemplados para los próximos años.

Nuevo rector de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno. Foto Elysée Fernández

“El dinero destinado a la educación no debe verse como un gasto, sino como una inversión para el desarrollo del país”, sostuvo el rector electo.

La Universidad de Panamá atiende actualmente a más de 85 mil estudiantes, apoyados por cerca de 4,800 docentes y más de 4,300 funcionarios administrativos, lo que la convierte en la institución de educación superior pública más grande del país.

Universidad de Panamá. LP/Elysée Fernández

Para 2026, la Universidad de Panamá tiene asignado un presupuesto de 317.5 millones de dólares. Sin embargo, Moreno considera que estos recursos serán insuficientes si no se fortalecen las inversiones destinadas a laboratorios, investigación, infraestructura y tecnología.

La relación entre el Ejecutivo y las autoridades de la Universidad de Panamá ha estado marcada por tensiones desde el inicio de la administración de Mulino el 1 de julio de 2024. Las diferencias se agudizaron tras las críticas del mandatario a la institución, incluida su polémica referencia a la universidad como una “guarida”, y posteriormente por el escaso respaldo que recibió su propuesta de desarrollar una nueva ciudad universitaria, iniciativa que no prosperó ante el rechazo de sectores universitarios.

Las diferencias también coincidieron con las auditorías impulsadas por la Contraloría General en la Universidad de Panamá. Aunque el proceso provocó fricciones entre ambas instituciones y el retiro temporal de los fiscalizadores del campus, hasta la fecha no se han hecho públicos resultados finales de esas revisiones

El rector electo advirtió que un presupuesto limitado afecta directamente la contratación de profesores, la adquisición de equipos especializados, el fortalecimiento de los sistemas informáticos y la expansión de la oferta académica.

Aunque por el momento no han iniciado las reuniones de transición, en las que uno de los principales temas será el presupuesto, se estima que comiencen a partir del 20 de julio, cuando el rector electo reciba sus credenciales.

Infraestructura: San Miguelito y Colón, entre las prioridades

Uno de los principales ejes de la nueva administración será culminar proyectos de infraestructura que permanecen pendientes desde hace varios años.

Entre ellos destaca el Centro Regional Universitario de San Miguelito (Crusam), considerado una de las mayores inversiones realizadas por la Universidad de Panamá desde la construcción del Campus Octavio Méndez Pereira.

El Centro Regional Universitario de San Miguelito (Crusam), ubicado en el sector de Chivo Chivo, en Panamá Norte, registra un avance del 98%. LP Elysée Fernández

Moreno explicó que la obra ya superó los inconvenientes relacionados con una adenda para el sistema de tratamiento de aguas residuales y entrará en su fase final.

“Próximamente se iniciará la construcción y culminación definitiva de esa parte”, afirmó.

También anunció que dará seguimiento permanente a la construcción del Centro Regional Universitario de Colón, proyecto que ha registrado importantes retrasos.

“Queremos tener a una persona que se dedique al 100% al seguimiento de ese proyecto, porque ha tenido muchas dificultades”, indicó.

Moreno también confirmó que impulsará la construcción de las nuevas sedes de las facultades de Medicina y Enfermería dentro de la Ciudad de la Salud.

Explicó que actualmente la capacidad de admisión resulta insuficiente frente a la demanda estudiantil.

“Cerca de 3,000 estudiantes aplican cada año a Medicina y solo podemos admitir alrededor de 200 porque la infraestructura no alcanza”, señaló.

Según Moreno, las nuevas instalaciones permitirán ampliar la matrícula, mejorar los laboratorios y facilitar las prácticas clínicas al estar ubicadas junto a los principales hospitales públicos del país.

Inteligencia Artificial y carreras adaptadas a las regiones

En el plano académico, el rector electo anunció la creación de nuevas carreras, entre ellas Inteligencia Artificial, además del fortalecimiento de programas relacionados con ciencia de datos, tecnologías emergentes y energías renovables.

Universidad de Panamá. LP/Elysée Fernández

Asimismo, impulsará que los centros regionales desarrollen carreras acordes con las necesidades económicas y sociales de cada provincia, otorgándoles mayor autonomía académica.

También promoverá la ampliación de las prácticas profesionales desde los primeros años de formación y la incorporación de certificaciones complementarias, especialmente en idiomas, para fortalecer la empleabilidad de los egresados.

En el área administrativa, aseguró que continuará la digitalización de la Universidad de Panamá mediante la reducción progresiva del uso del papel y la implementación de pagos electrónicos para todos los servicios universitarios.

La iniciativa busca agilizar los trámites administrativos, mejorar la eficiencia institucional y aumentar la seguridad al disminuir el manejo de efectivo.

Además, anunció que realizará cambios en los cargos de libre designación una vez asuma la Rectoría, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la eficiencia administrativa.

Más seguridad y mantenimiento del campus

Dentro de su plan de gestión también figura reforzar la seguridad en el Campus Octavio Méndez Pereira mediante la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia y controles de acceso.

“No queremos que haya robos ni personas que vengan a hacerle daño a otra; por eso queremos incrementar la seguridad”, expresó.

Moreno señaló que también buscará fortalecer las medidas de seguridad ante los hechos delictivos registrados en los alrededores de la universidad, incluidas paradas de autobuses, puentes peatonales y algunos centros regionales.

Adicionalmente, impulsará un programa de mantenimiento de los edificios históricos, algunos construidos desde 1938, así como la búsqueda de soluciones al déficit de estacionamientos que enfrentan estudiantes, docentes y personal administrativo.